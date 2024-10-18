Liam Payne自殺身亡　One Direction隊友撰文悼念承諾照顧兒子

英國男子組合One Direction前成員Liam Payne周三（16日）於阿根廷酒店3樓房間露台墜下身亡，終年31歲，警方裁定為自殺，並透露房中搜到疑似毒品與酒類，物件與傢私被破壞。Liam死前房中曾有2名女子與3名酒店職員，但事發前已離開。驗屍報告指Liam死於多發傷、內部與外部出血，又指他墮下時意識可能半清醒，所以沒有做出保護自己的反射動作。

One Direction官方社交網站發出成員Louis Tomlinson、Zayn Malik、Niall Horan與Harry Styles的聯合聲明，指眾人大受打擊，將來他們會說更多，但現在他們只能哀悼與接納失去所愛的好兄弟這件事。

曾與Liam不和的Zayn於自己社交網站分享昔日兩人依偎睡著的合照，撰文寫出悔恨：「我從未有機會多謝你在我人生中最艱難時刻支持我。當17歲的我想家時，你永遠在我身邊給我正能量與鼓勵的微笑，讓我知道你是愛我的朋友。即使你比我年少，你向來比我更成熟，你很堅強、有主見、他X的不怕指出別人的錯誤。雖然我們因此衝突過幾次，我其實暗地裏很尊敬你。」他又讚Liam出道時已經是專業音樂人，自己甚麼也不懂，在舞台上全隊也依賴Liam帶領方向，最後希望他能安息。

Harry上載Liam於舞台上表演的背影照，寫到：「他最大的快樂就是令別人快樂，而我很榮幸他這樣做時在他身邊。」Louis上載與Liam於舞台上搭他膊頭的合照，自言失去了一個兄弟，指對方是自己畢生所求的好細佬，又承諾會照顧他的7歲兒子Bear：「我想你知道，如果Bear需要我，我會成為他生命中需要的叔叔，向他講述他的父親如何出色的故事。」