韓國大熱新娘減肥法　1個月速瘦8公斤

減肥是女士們的終身事業，尤其是一生人一次的重要婚禮，當然要成為最美的新娘子，以完美體態示人。但如果是臨急抱佛腳型，想在短時間內急救瘦身，就不妨參考南韓熱烈討論的新娘減肥法，主要是透過改善飲食，以及配合小量運動瘦身，有網民實測後表示1個月就已經減掉8公斤，可見成效相當明顯！

韓網瘋傳的新娘減肥法，最好是在婚禮前5個月開始準備，首先選擇合適的婚紗，從而指定減肥方向。她建議如果沒有信心在幾個月內減走拜拜肉，就不要揀選露出手臂的婚紗，以免顯得臃腫，但如果你希望大日子當日穿着展現腰臀的貼身款婚紗，接下來的日子便可以重點訓練腰部和臀部。最重要是婚紗要遮蓋身材缺點，凸顯優點，

到婚禮前4個月可以開始養成運動的習慣，建議先進行簡單運動，例如瑜伽、普拉提等，一星期進行三次，每次30分鐘。待身體適應後，則可進行高強度間歇訓練，但不需要為了瘦身而制訂過於苛刻的運動計劃，避免壓力過大而瘦身失敗。

婚禮前3個月時，相信已經進行規律運動1個月了，整體身形和線條亦會有所改變，這時候就需要控制飲食。建議先從減少澱粉開始，可以將三餐中的其中一餐主食改為沙律，其餘兩餐的主食改為優質澱粉，例如番薯、南瓜和薯仔等，慢慢改變飲食習慣，讓體重無形中降低。

踏入婚禮前兩個月，除了要保持運動和控制飲食之外，亦要更嚴格地控制糖分攝取，例如禁止碰含糖飲料、甜品、零食等，同時可增加蔬菜的攝取量，提供飽腹感之餘，又能吸收充足的膳食纖維，幫助腸道蠕動，不易發胖。

到了婚禮的最後關鍵一個月，這時候可以倣效南韓女星IU的喝水減肥法，每天喝4至5公升水，分10次喝完，每次500毫升，維持3星期。到了婚禮前3天開始戒鹽，直到婚禮前一晚、睡前兩小時，停止攝取水分，也不要再進食，幫助身體消水腫，體重也會在一天內大幅下降，翌日就可以做最上鏡的新娘，盡情拍下美照留念了。