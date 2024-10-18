為時刻鼓勵各位留港消費，各大餐飲品牌都出盡法寶，除不時有新菜單外，還不定期推出限定美食和聯乘，最近又有限時的高級餐單和親民美食登場，再加上期間限定的主題活動，選擇就更多。

美食三重奏

看完黑白大廚，講求合作的團體戰考起不少大廚。中環意大利餐廳主廚Marco Xodo與米蘭人氣餐館大廚Diego Rossi將於11月指定日子合作推出新主題。11月3日的意大利早2 餐會有慢煮小牛舌薄片配吞拿魚醬、經典肉品拼盤等美食配精選雞尾酒。11月4日至5日就有午市及晚市菜單，客人將品嘗到忌廉鱈魚配波倫塔薯條及手帕麵配鴿肉和核桃青醬等菜式，至於11月7日，會有皮埃蒙特葡萄酒之夜，多款白松露菜式配精選的葡萄酒，矜貴美味。

甜美限定店

甜美又富層次的朱古力老少咸宜，比利時朱古力品牌近日推出5款別注牌的卡通人物系列朱古力禮盒，奢華禮盒12顆裝及經典朱古力禮盒以金色和黑色配別注版圖案，前者附有心意卡，後者是燙金經典圖案的絲絨束繩袋，選購上述禮盒可獲立體吊飾。10月18日及20日品牌會於尖沙咀開設期間限定概念店，場內會有40厘米高的朱古力立體雕塑作品，以及經典主題自拍亭，到時會有朱古力大師駐場示範製作，客人於現場選擇指定禮盒，會獲贈限定朱古力棒和不同禮遇，好玩好食。另外，品牌同時推出限定的意大利開心果牛奶朱古力蛋糕，杏仁蜂蜜開心果海編蛋糕配開心果奶黃醬，還有牛奶布甸、心果醬和開心果碎配搭，底有牛奶和榛子牛奶朱古力，雙倍美味。

果香椰子水

天氣清爽，偶然高溫，最好來杯凍飲。精品蛋糕品牌和椰青水品牌推出限定的焦糖杧果茉莉椰子水，不加防腐劑和人造色素的椰青水融入淡淡茉莉茶香，再加人手製的杧果奶蓋和杧果粒，最後加燒製焦糖面，層次豐富又清香。10月親自到店子外賣焦糖杧果茉莉椰子水，會有買一送一，數量有限，售完即止。此外，品牌會和法國朱古力品牌合作，於11月1日推出全新的軟心黑朱古力千層蛋糕，選用70%黑古力製作，朱古力忌廉加冧酒和杏仁吉士，表面是滿滿古力醬、可可碎粒及食用金箔，另外有滿滿榛子和焦糖軟糖香氣的朱古力棉花餅，大家不妨拭目以待。

沖繩之夜

日本沖繩是理想的度假勝地，中環新派居酒屋特別和日本沖繩酒店經理Satoshi Sugiura合作，於10月24日晚推出「Friends of the house bar takeover」活動，到會提供一夜限定的日式Taco Live Station。到時會以高球做主角，菠蘿高球酒用冧酒、菠蘿、柚子酒和牛奶澄清調製。香辣芒果高球包含龍舌蘭、覆盆子、橙酒、水果和可爾必思及牛奶澄清。Lequio Libre!以冧酒、沖繩香料冧酒、可樂糖漿、檸檬汁和沖繩苦瓜等調配，其他還有用沖繩泡盛雪莉酒等製作的Tommy's Okinawa Soba和甜的Acerola Paloma，到時邊品美酒邊嘗日式Taco套餐，有DJ播歌提升氣氛，夠晒熱鬧。

香檳拼配

幼滑泡沫的香檳，酸甜度適中，獨酎或配菜一樣好。法國香檳品牌今年以花卉為主題，和12位大廚合作於現時至10月22日打造嘗味菜單，如中環五星級酒店法國餐廳似南瓜和粟米配襯番紅花，米芝蓮星級拉丁美洲菜餐廳旱金蓮入饌，至於星級創意菜餐廳就打造桂花南北杏Panna Cotta，每款花卉美食可配指定香檳或粉紅香檳，提升體驗。

印度排燈節

每個國家的節日都各有特色，銅鑼灣印度餐廳由總廚兼創辦人MANAV TULI主理，近日師傅推出全新佳餚，包括大樹菠蘿漢堡、香料烤雞餅、印度香料烤鮮魷和牛骨髓頰肉香料飯等。因應印度排燈節，特別於11月1日推出節日嘗味餐單，11月1日至3日則有特色單點菜式，包括變奏版的鴨肉Jardaloo、印度街頭小食拼盤、蘿蔔燉羊肉和酥油烤野蘑菇等，讓大家感受異地節日美食。