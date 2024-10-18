第五屆金紫荊女企業家獎頒獎典禮發布會　表揚7組別27位巾幗精英

第5屆金紫荊女企業家得獎者及一眾金紫荊女企業家協會會員（客戶提供）

【特約報道】為表揚擁有企業家精神、傑出表現及成就的女企業家，金紫荊女企業家協會再次舉辦第五屆「金紫荊女企業家獎」，旨在鼓勵職場上德才兼備的女性成為個人成長及承擔社會責任的榜樣，進而推動更多女性創業及增加商界對女性企業家的關注。頒獎典禮新聞發布會於2024年10月17日於Deloitte德勤舉行，宣布本屆得獎名單及頒獎典禮詳情，典禮將於10月29日晚在香港麗晶酒店舉行，屆時將見證一眾得獎者的榮耀時刻。

金紫荊女企業家協會主席詹嘉莉表示：「金紫荊女業家獎自2016年設立以來，已經走到第五屆了。目的是為了表彰那些在各自領域表現優秀的女企業家，表彰她們的創業精神，並鼓勵更多女性投身於創業的行列。過去四屆的得獎者，每位都是在她們的行業中表現出色，值得我們敬佩。」

Deloitte德勤中國華南區主管合伙人歐振興亦強調企業構建多元文化和確保女性話語權的重要性，他指出這對於優化決策和推動創新具有積極意義，並是企業可持續健康發展的基石。他亦分享道：「Deloitte今年在大灣區推出SheXO導師計劃，旨在協助高潛力女性領導者培養關鍵的領導技能，感謝金紫荊女企業家協會理事及歷屆得獎者擔任導師，交流專業見解，促進多元文化傳播。」

第五屆金紫荊女企業家獎籌委會召集人許佩珊公布本屆「金紫荊女企業家獎」設有七大獎項，包括世代傳承企業獎、卓越企業管理獎、非凡慈善大獎、創新科技企業獎、卓越領先ESG企業獎、青年初創企業獎及藝術文化成就獎，本屆亦邀請到七位來自不同領域的專業評審擔任評審團，包括特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里、香港立法會議員陳仲尼、陳曼琪、香江集團董事長翟美卿、香港天籟敦煌樂團創辦人紀文鳳、金紫荊女企業家協會榮譽顧問及大灣區香港中心董事高靜芝及德勤亞太區主席周志賢。

經過多輪嚴謹的討論和審議，第5屆「金紫荊女企業家獎」最終選出了27位傑出的女企業家，具體名單如下：

1. 世代傳承企業獎：此獎項旨在表彰致力於推廣家族企業文化的女性，得獎者：

● 周宛賢女士（高頓斯控股有限公司）

● 甘蕎因女士（鏞記酒家集團有限公司）

● 梁靜瑤女士（啟興金屬製品廠有限公司）

● 麥心睿博士（麥文記麵家有限公司）

● 吳咪咪女士（漳州偉伊化纖有限公司）

2. 卓越企業管理獎：本獎項旨在嘉許在企業中擔任領導職位超過三年的女性的卓越貢獻，得獎者:

● 關卓茹女士（Just Climb Management Limited）

● 劉桂禎女士（業聚醫療集團控股有限公司）

● 李瑋琪女士（The Skin Oracle）

● 馬賢慧女士（周大福教育集團）

● 謝灝頤女士（ZM LAWYERS）

● 吳丹女士（Upper East Holdings Limited / Lady M (Hong Kong) Limited）

● 周藺華女士（卡洛集團（香港）有限公司）

3. 非凡慈善大獎：此獎項旨在表彰在慈善界中作出卓越貢獻的女性，得獎者:

● 羅穎怡女士（仁濟醫院羅家寶基金會有限公司）

● 鄧鳳賢博士（恆基物業代理有限公司）

● 譚秀芳女士（畫美麗香港）

● 葉宇筠女士（第一產業集團有限公司）

4. 創新科技企業獎：此獎項旨在表彰在科技創新領域取得傑出成就的女性，得獎者:

● 張逸芳夫人（ILK 教育科技有限公司）

● 李彭一心女士（Echo Cubes Limited and Seechange Education）

5. 卓越領先ESG企業獎：此獎項旨在表彰在社會、環境及經濟可持續發展方面表現卓越的企業得獎者，得獎者:

● 鄭慧儀女士（富藤能源管理有限公司）

● 王韻詩女士（Vegware HK Ltd）

6. 青年初創企業獎：本獎項專為35歲以下的女性創業者設立，得獎者:

● 陳明欣女士（碳連繫有限公司）

● 鄭嘉淇女士（三嘉珠寶有限公司）

● 劉迦南女士（毓駿國際有限公司）

● 李詠琛博士（弘高醫學集團有限公司）

7. 藝術文化成就獎：此獎項旨在表彰在藝術領域展現創意及取得顯著成就的女性，得獎者:

● 霍思緯女士（No. THIRTY THREE）

● 施德燕女士（星緣創藝有限公司）

● 楊嘉美女士（藝術有嘉有限公司）

第五屆「金紫荊女企業家獎」將於10月29日下午6時假尖沙咀麗晶酒店隆重舉行，屆時將邀請來自各界的嘉賓參加盛典。

本屆「金紫荊女企業家獎」獲得多家支持機構的協助，包括廣東省女企業家協會、深圳市僑商國際聯合會、香港科技園、香港生產力促進局、香港貿易發展局、香港總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港中華出入口商會、香港青年工業家協會有限公司、香港菁英會、香港數碼港管理有限公司、香港o2o電子商務總會及創二會支持，期待通過本次活動，進一步推動女性企業家在商界的影響力。