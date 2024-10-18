「大騎樓」郭珮文出動心形胸　高海寧陳靜密封讓賽

蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》今日在佐敦舉行開鏡拜神，一眾主要演員馬國明、陳家樂，許紹雄、林盛斌、戴耀明等出席，3位女神高海寧（高Ling）、陳靜（Dada）和郭珮文，未開鏡先鬥性感，高Ling曬背，郭珮文谷出心形胸，夾擊包到上頸的陳靜。王晶表示這是他第6部賀歲片，覺得香港電影缺少歡樂，於是與葉念琛一起做雙監製雙導演，向麻雀片及追女仔追男仔電影致敬，今次起用不少新演員，又透露還有一位神祕女神將會入組，只肯透露女神未夠30歲，社交網有逾150萬粉絲，人氣十足。葉念琛亦表示拍過6、7部賀歲片，能夠與王晶做雙監製雙導演是圓夢，要向王晶致敬。他又笑言拍賀歲片及睇賀歲片都行運，好耐冇拍過好瘋癲的電影。

戲中馬國明和高Ling是一對，他們亦是首次擔正做電影男女主角，馬國明表示以前客串過電影，對拍戲感覺好新鮮感，笑言是電影新人，所以無票房壓力，主要想跟演員學習，高ling和應自己都是電影新人，心理壓力就減輕。指與馬國明合作甚有默契，給予安全感及信心，拍此片最大收穫是學識打麻雀，成為麻雀高手。問會否性感？她表示這裏美女如雲已經好有畫面，賣關子叫大家入戲院睇。馬國明稱劇本搞笑中有溫情，並不胡鬧，飾演一位倒楣科學家的他笑言：「我現實都幾霉，好易拿捏到。最驚做有錢人，因為本身無錢。」

高Ling笑言，不知他邊句真邊句假，自己就飾演保險界女王很喜歡馬國明。馬國明大爆戲中有親熱戲，笑言在梳化拍到頭髮亂又流汗，甚有畫面。高Ling表示現實中從未追過男仔，向來較被動。又表示之後準備開劇，中間會有重疊。

問高Ling是否被捧為晶女郎？她笑說：「唔知，收到消息剩係開心，你又知我唔得？哈哈！不過之前都有參與過王晶嘅電影，不過只係好少角色。」

陳家樂的角色是向一個經典角色作致敬，第一次與陳靜合作，今日更是首次見面，感覺少尷尬，陳靜角色做親密指導員，指導藝人拍親熱戲，她在戲中毋須賣性感及少化妝，笑言省回不少時間，可覺得浪費了靚樣和好身材？陳靜就想有更多變化。王晶透露的「神秘女神」會夾在他們之間，家樂封口不講是誰，但表示未曾合作過，故十分期待。

問是否要向太太連詩雅匯報？家樂表示有同老婆講定，預了有親熱戲，但未知尺度，指太太明白事理，揚言需要儲奶粉錢。家樂表示九月收到導演通知要留期，之後未有為意，還打算10月去馬來西亞工作，後來再收到正式通知開戲。另外，問到與岑麗香將開拍新劇？他知道同事正洽談中，有見過製作，知道是短劇形式，內容幾新鮮。

郭佩文入行短短一年，最先跑出拍劇，現又第一個拍電影，跑贏同屆佳麗，感覺超開心，好感激提攜，一身戰鬥格騷導彈身材，曬出22吋半纖腰，但自言最近肥了，自嘲有小肚腩，她笑稱未及修身原因是通知得好突然，又指明年是蛇年，她屬蛇是本命年，有戲拍感覺好特別，她表示未知性感尺度，不用穿泳衣，又戲言無劇本，問導演睇中她身材還是演技？她笑言：「應該唔係睇中演技，不過個個女仔身材都好靚。」