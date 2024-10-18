不少富豪都想擁有專屬座駕，透過個性化定製（Tailor Made）打造出最能突出個人品味的「無雙」專驅。為了向VIP車迷提供細緻入微的服務，意大利法拉利（Ferrari）的個性化定製部門藉着在材質和工藝研發上不斷提升，帶來更多意念創新的定製選擇。全新發表只此一輛的Roma Spider Tailor Made便是最佳示範。

One-off專屬座駕

Roma Spider Tailor Made可說是一次過將個性化定製服務的更多可能性，向車迷具體展現的全新One-off。車上不少部件均採用創新工藝技術和特殊材質匠心製造，例如頭冚經個性化定製設計，特別飾有羅盤玫瑰圖案和生產廠房意大利Maranello的地理座標（44°31'55"N 10°52'10"E）；頭沙板上盾形廠徽則有別於以往的鑲嵌方式，改為激光工藝雕刻；頂篷罩蓋及地板等更特別選用無鉻Nappa皮革，及以負責任方式砍伐、可追溯來源的可持續木材鋪陳。

環保回收物料

此外，一對座椅之間的中央面板織物，乃採用以內飾同款皮革及從回收輪胎中提取的線材手工縫製。中控台一些特殊砂製部件則是由鑄造車間的清理鑄件回收而來；至於用來製造V8雙渦輪增壓引擎的部分部件，亦是回收自鑄造車間內的鋁廢料，盡可能減少廢棄物和碳足迹。說到這裏，暫且稍稍着墨所搭載的3.9L 90度夾V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別達620CV和760Nm；配搭8前速F1雙離合器波箱，完成0~100km/h和0~200km/h分別僅3.4秒和9.7秒，極速逾320km/h。

特別版金配飾

值得一提，廠方還跟Montblanc合作打造出一款特別版Meisterstuck大班系列書寫工具，不僅採用特選Oro Mida配色，筆帽和筆桿均鍍以鉑金，Au750 18K金筆嘴更飾有獨特鍍鉑金羅盤玫瑰圖案，配上一本跟內飾Rosso Bologna紅色和Pelle Metalizzata Ora Mida金屬色一致的再生皮革作封面的日記簿。而封面和內頁亦印有Maranello地埋座標裝飾，呼應貫穿整個「旅行」主題的同時，亦進一步凸顯個性化定製服務的專屬魅力。

目前這輛One-off個性化定製車型，正在意大利Enzo Ferrari博物館的「法拉利獨一無二」（Ferrari One of a Kind）展覽公開亮相，展期至明年2月中。展場內特設互動牆，讓車迷親手觸摸和感受設計中心提供的一系列材料、織物及顏色等選項。雖然廠方沒有提及此車造價，但車迷想必心癢，也想定製一輛自己的專屬拉利吧！