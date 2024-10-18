蕭正楠為慶祝黃翠如生日　演唱會剩係綵排1日

藝人蕭正楠、區永權、李旻芳和梁敏巧今日（18日）現身全新台慶綜藝節目《呃錢》記招。蕭正楠活動上分享自己接到詐騙電話的經歷，笑言自己10幾億已經交給太太黃翠如管理。

蕭正楠透露現時一天都會接到數十通3字頭的騷擾電話，所以非常擔心家中年長的長輩會被欺騙，分享媽媽就曾經誤信大廈負責裝水機人員，花了幾千元最後發現水居然是臭的，嘗試投訴，但裝水的人惡形惡相，令蕭正楠都不敢大聲，雖然被騙的錢不多，但蕭正楠指媽媽都不開心了一段時間。問到蕭正楠是不是將全副身家交給翠如管理？蕭正楠笑說：「都仲收埋啲。」又表示夫妻二人經濟獨立，如果做任何大型投資都會通知聲。在財政管理方面，蕭正楠表示自己是謹慎派，指自己平時會特地去銀行ATM過數，而翠如雖然比較醒目，但有時就會聰明反被聰明誤。他還逐指拍節目一播出街，被騙徒見到反而會特地挑選他來詐騙：「啲騙徒覺得我打爛佢飯碗，所以就專攻我，覺得有挑戰性。」另外提到太太翠如於23日生日，25日要開演唱會的蕭正楠表示想留在香港同太太慶祝，所以只安排了24號，一日的綵排時間，第二日就會直接開show：「我諗我喺香港陪佢已經係好好嘅生日禮物（二人世界？）通常都會，但有個朋友都係同一日生日，所以諗緊會唔會一齊食飯慶祝。」

提到近日區永權主持節目，有同事在出去拍外景採訪的時候遇襲，不但被咬傷，還被打到見血，蕭正楠聞言後即提議外景採訪主持應該備一些防護道具，以及女主應該穿着保守密實點。