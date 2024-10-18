郭珮文Tube Dress上陣　谷胸晒線演繹「不完美」

無綫時裝設計師真人騷節目《剪裁魔法師》，由胡定欣及袁偉豪擔任主持，名模周汶錡（Kathy）、Amanda S.、藝人蘇永康、時裝設計師馬偉明（Walter）和造型師郭慶彬（Ricky）擔任決賽星級評審。五強設計師誕生，他們繼續接受決賽第二回合的「晚裝」主題挑戰，評審最後會選出冠亞季軍外，又會頒發4個「評審團特選設計主題獎」。其中設計師王韜棋(Toki)繼續打造以中學畢業謝師宴為主概念的「畢業舞會」，擁結實腹股的張馳豪（Aska），在MV展現了「一秒曬腹肌」絕殺，相當搶焦，Amanda S.大讚Aska是很好的模特兒，而蘇永康亦覺得「校服」吸引，笑謂：「如果我仔下年畢業，我係會買畀佢。」

「大騎樓」郭珮文（Juliana）穿上由設計師Kev設計的Tube Dress配Corset，谷胸晒線演繹「不完美石中花」，令身材更見突出。邢慧敏演繹由設計師Kyle打造的雙面黑金晚裝裙，強調邢慧敏身高以及完美的肩膊及腰部線條，造型艷麗，獲Walter激讚是設計天才。還有藝人王嘉慧穿上漫畫風晚裝，以及李爾晨獨特眼妝配全皮造型等。五強模特兒於深水埗配水庫以Catwalk Show形式拍攝MV，並請來歌手李幸倪（Gin Lee）親臨現場獻聲，可謂聲色藝俱備。

另外，郭慶彬表示參與這個節目最感開心是能跟相識多年的Kathy和Amanda S.合作，掀起回憶殺，他表示：「以前成日同Kathy合作，佢Keep得好好，樣貌身材無乜變，一樣咁靚，我成日好奇，點解佢唔復出再行騷。」第一次與蘇永康合作，指對方的確是貪靚一族，「埋位前一定會補妝，外表各樣都要好整齊，相對我就好求其，不過蘇生對時裝真係好了解，好有研究，對搵品牌故事十分了解。」郭慶彬又稱Walter是時裝界的大前輩，笑言：「曾經想過一世人點都要跟佢合作一次，好開心夢想成真。」