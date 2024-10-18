本日日本：《星之卡比》 手錶　 BOSS角色勁搶Fo

日本珠寶品牌U-TREASURE以往推出的《JoJo的奇妙冒險》和《孤獨搖滾！》等聯名飾品，很受動漫迷歡迎。近日該品牌與經典遊戲IP《星之卡比》聯手，推出以遊戲中人氣 BOSS角色「銀河‧新星」為主題的造型手錶，即日至10月29日於官方網站開放預購。U-TREASURE成立於2014年，品牌在日本擁有多家分店，致力於透過工匠的精湛工藝呈現高品質產品。今次的聯名靈感來自1996年《星之卡比超級豪華版》中的BOSS角色「銀河‧新星」，該角色出現在遊戲模式「向銀河許願」中，以時鐘般的外形吸引玩家目光。手錶設計中巧妙融入了「銀河‧新星」的機械與宇宙元素，錶盤鑲嵌着銀河及星星，中央採用珍珠母貝材質，呈現出透明光澤與優雅氣質。秒針設計讓卡比騎着星星飛行，彷彿在「向銀河許願」的地圖上移動，細節豐富而精緻。此外，手錶背面還刻有「銀河‧新星」的雷射圖案。錶殼有三種顏色可供選擇，包括金色、銀色與粉紅色，錶帶則分別為啡色、深藍色及淺藍色，36 mm 的錶徑適合男女佩戴，無論是日常佩戴或收藏都相當適合。售價為 35,200 日圓（約HK$1,830）。