蔡思貝出動泳衣探索人生　陳懿德浸温泉賀台慶

無綫下月迎來57周年台慶，主題為「同一家人，與你前行」。繼早前公布4大台慶劇後，官方今晚將再推全新台慶宣傳片，力推8大台慶綜藝節目及台慶專題紀錄片《無窮之路 IV-一帶一路》。8大台慶綜藝節目中，除了有《獎門人台慶感謝祭》、《中年好聲音3》、《Grand住去大阪》外，還有全新製作的《呃錢》、《戰場上》、《與天地對話》及《自駕德島》，以及無綫相隔20年再啟動製作的電視電影《尋夢琴澳》。

《尋夢琴澳》出動3大視帝陳展鵬、譚俊彥、馬國明，夥拍視后馬胡定欣、林夏薇，以及近期人氣飊升的張曦雯領銜主演，故事圍繞6位身處橫琴港人，如何在追夢與生活及愛情之間取得平衡，除會探討貼地的生育問題、還有男女相處、夫妻之道、及近年漸趨普遍的網上情騙等問題。話題綜藝《與天地對話》邀來相隔7年才告全面復出幕前的余文樂亮相，而姜皓文、蔡思貝及林盛斌亦分別飛到南也門、索科特拉島、澳洲昆士蘭大堡礁、及北領地紅土地區其他地方，進行拍攝及探討人生。

另外，黎芷珊為主持節目《戰場上》，探討烏克蘭、以色列及巴勒斯坦等戰場，真實記錄當地事和情。另外，C君、陸浩明及高海寧將走訪大阪及京都，主持節目《Grand住去大阪》，3人住勻當地「天花板級」的6大酒店，又品嚐貴到入健力士紀錄大全的壽司、叫價5萬日元（約$2600港元）一杯的貴價綠茶，更會到有錢都未必幫襯到的名牌旗艦餐廳豪歎盛宴。《自駕德島》則由郭珮文、陳懿德及黎諾懿主持，主攻體驗位於四國德島的漫活悠閑遊，兩位靚女更大浸美人湯溫泉，認真識歎。