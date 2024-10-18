陳柏宇跨地合作　孖J-POP歌姬milet合唱

歌手陳柏宇（Jason）近日與日本爆紅的歌姬milet合作，二人為新歌《Cheat Day（feat. milet）》帶來中、英文兩個版本，milet更首度挑戰獻唱廣東話口語，相信令樂壇驚喜不已！今次為了製作他們的合唱作品，身為監製的Edward Chan在選曲前做了大量的資訊搜集，了解milet的曲風及音樂喜好，無意中發現了她與Jason一樣擁有加拿大背景，還可以唱英文歌，更對廣東歌有研究。於是他揀選了幾首不同風格的作品讓milet挑選，最終她揀了 Neo-Soul （新派騷靈音樂）曲風的作品。

milet今次更想嘗試挑戰演繹廣東歌，但由於兩位歌手如果隔空錄音就會欠缺交流互動，Jason便特別飛到日本與milet「對唱」，當Jason完成錄音剪輯後，milet翌日即展開錄音工作。milet灌錄廣東話時，香港製作團隊即時教曉她廣東話俚語「打大佬」，milet事前找來同事幫她用日文拼音拼好歌詞讀音，灌錄時又很用心咬字，務求精準地發音，十分專業，最終她僅用了一天時間，完成了英文版、中文版、主音及和音部份，效率極高。

Jason與milet於錄音時初遇，即一見如故，十分投契。Jason表示：「認識前唔知佢係一個乜嘢人，但合作後發現佢好 nice、好多嘢講，同時又好fun！」Jason帶了milet最愛的黑加侖子軟糖送贈對方，而且更將多包軟糖縫製成一個斜孭袋，milet一看到即興奮道：「Oh my god!! 呢個係我收過最正嘅禮物！」 此外，Jason更特別在給milet的心意卡上寫下心意及畫下圖畫，相當細心。