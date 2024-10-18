魏浚笙晒麒麟臂　同謝君豪拗手瓜

金馬影帝謝君豪、藝人魏浚笙（Jeffrey ）、何啟華（Dee）、林嘉熙（Locker）、梁仲恆及黄凱傑今日（18日）現身順利消防局，為有份演出的電影《焚城》拍攝電影歌曲《一世朋友》MV，歌曲改編自陳奕迅的《最佳損友》。眾人穿起消防員制服，大騷粗壯手臂，引來毗鄰學校的學生圍觀，眾人亦非常識做，向師生們大派心心，又呼籲大家屆時要入場支持新戲。

問到有否為拍MV而特操肌？謝君豪表示平日也有做運動保持體能，他透露MV中有射水濕身畫面，帶出眾人觀樂與團結的精神。Jeffrey則表示現時不及拍《I SWIM》時健碩，問到會否仿效消防員拍寫真月曆做慈善？他表示為慈善冇問題，更笑指剛買的新相機可大派用場。問到會否設定目標若票房達標便找數？他表示前輩謝君豪露什麼他會照跟。

至於Dee和Locker笑指MV會反轉消防局，不過Dee聲稱怕水，故希望不用濕身，相反Locker就揚言要以水槍射謝君豪為他降溫。提到Jeffrey表示可拍消防員寫真月曆，Dee表示可考慮，但笑指不露點，因要為真正的消防員保持形象。問到最滿意自己哪部分？Locker指是喉核，問到是否女友Marf（邱彥筒）讚他喉核好看？他笑謂：「佢有讚過我側面嘅輪廓好睇。」另提到蘇雅琳日前受訪時爆他球技花巧但不實際，他笑指是對方不懂看足球。