鄧麗欣激讚Ian球技了得　開騷邀MIRROR任嘉賓

男團MIRROR其中幾位成員昨到校園與DJ隊打排球對決，曾是甲一排球隊隊員的Ian（陳卓賢）全程奮勇抗敵，更被同場鄧麗欣封為「全場MVP」，反觀曾是校隊成員的Anson Lo（盧瀚霆）甫開波即失手，可謂「老貓燒鬚」。

曾是香港男子排球代表隊，以及南華男子排球隊甲一隊員的Ian，昨偕同好兄弟Anson Lo及Jeremy（李駿傑），夥拍鄧麗欣（Stephy）及李幸倪（Gin Lee），與電台DJ隊作排球友誼賽，為下月舉行的相關籃球賽熱身。一眾歌手表現相當落力，尤其Ian打足3場未有換人，期間煞波及救波等重責全部落在他身上。雖然最終由DJ隊勝出，但歌手隊雖敗猶榮，Ian更被爆作賽前一晚發燒，他補充：「我係退咗燒先嚟打波嘅，大家唔使擔心嘞。」

Anson Lo自爆以往亦是校隊代表，擔任「自由人」及負責set波，他表示：「因為我身手敏捷，所以就俾我做自由人囉。今次比賽令我諗番4年前拍攝劇集《男排女將》。」然而他甫負責開波即失手，場面尷尬，但他自言滿意自己的整體表現。剛宣布舉行演唱會的Stephy因利乘便，表示欲邀請MIRROR擔任嘉賓。今次排球比賽吸引逾百粉絲於校園門外等候追星，晚上近7時左右MIRROR 3子離開時，Anson Lo手持手機邊行邊拍片，但亦有停步向粉絲及記者揮手。

另外，Gin Lee因拉傷小腿，昨負傷現身排球賽，她表示：「我有25年冇打過排球嘞，今次覺得啲青春番晒嚟！」而近日她到訪科大推廣廣東歌，演繹快歌《Diff.》時融入花式跳繩動作，又與科大凝音社樂隊合作，演繹重新編曲的《企好X雙雙》，同門師弟曾傲棐（Arvin）驚喜現身，場面相當熱鬧。日前她又參與英皇校園騷為學生加油，她分享減壓心得時強調「Work hard、 play hard」非常重要。