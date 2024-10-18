CRAVITY記招逼爆商場　晒廣東話讚粉絲好靚女

韓國人氣男團CRAVITY將於明（19日）及後晚（20日）在旺角麥花臣場館舉行FAN-CON，是他們繼去年7月之後，相隔1年多再來港開騷，9子今晚（18日）在新蒲崗的商場舉行記者會，吸引大批粉絲圍觀，逼爆商場。

9子現身後便用廣東話跟大家打招呼，談到去年的港騷門票售罄，今次再來港心情如何？元進便指很感謝那麼多粉絲支持，他們亦會更努力報答大家，而隊長世霖指上次來港看到很美麗的夜景，希望今次也有機會欣賞，性珉、廷謨和宇璸最想品嘗點心、蛋撻和叉燒飯，而刑準則表示最想去主題樂園。

他們亦特別準備廣東話冧粉絲，其中廷謨和Allen分別用廣東話讚港迷「好靚女」和「好得意」，太榮就說：「我好掛住你哋，我愛你哋！」隊長世霖則搞笑道：「LUVITY（CRAVITY官方粉絲名）等等，嬲嬲豬！」

最近他們正演出音樂競賽節目《Road to Kingdom》，問到他們如何分配排練和休息時間，以及會否感到很大壓力，性珉便指因為有粉絲的支持，他們完全不會感到有壓力，笑言努力練習後會睡得很好，又謂現時只剩下總決賽，希望大家多多為他們打氣。

刑準指今次是他們首次與那麼多粉絲近距離見面，很感謝大家到來支持。而前日（16日）是宇璸的24歲生辰，現場粉絲在活動尾段合唱生日歌為他補祝生日，宇璸亦大表驚喜：「我剛在韓國幸福地度過了生日，在這裏也獲得大家的祝福，真的十分難忘。」