金鐘獎︱小S浮誇造型艷壓全場　李霈瑜上下齊開搶焦點

第59屆金鐘獎綜藝類頒獎典禮今晚（18日）假台北舉行，有份角逐主持人獎的台星小S（徐熙娣）在紅地氈上先聲奪人，她以全球僅有一件的檸檬黃色晚裝上陣，層層疊的剪裁廓形誇張，搶眼度十足；有份入圍兒童少年節目主持人獎及生活風格節目主持人獎的李霈瑜（大霈）則先後換了兩套晚裝，其中一套的白色兩截款開衩晚裝，露纖腰及長腿，另一套則是低胸的橙色閃片晚裝，配以胸下菱形通窿剪裁，性感亮眼。

男星方面以陳柏霖最為突出，由他主持的實境節目《極島森林2》有份提名生活風格節目獎，他以眼鏡及鬚根Look示人，並牽着穿上紅色蘇格蘭裙子的愛犬一齊行紅地氈，陳柏霖出發前在其社交網的限時動態中放了愛犬正由專人為牠梳毛的片段，相當可愛。而日本女團Avantgardey擔任表演嘉賓，成員們聲勢浩大，並在紅氈上擺出跳舞甫士，非常矚目。

首個獎項「最具人氣綜藝節目」獎，由台灣的女子拳擊奧運金牌選手林郁婷擔任頒獎嘉賓，她在台上笑言以往都是用拳頭說話，沒有開口，講到由她負責頒發獎項的緣由，她稱：「我想了很久，大概都是人氣吧！」最終由吳宗憲、坤達及KID主持的《綜藝玩很大》先拔頭籌，吳宗憲笑言自後面還有三個獎入圍，沒有得獎也沒有所謂，坤達則在台上向老婆柯佳嬿喊話：「老婆，我拿完這個獎等一下就回家了。」