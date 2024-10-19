【是日通勝】

農曆九月十七

甲辰年 甲戌月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：出財、開倉

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：36、05、43

幸運顏色：銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

金牛座：勿多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

雙子座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

巨蟹座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

獅子座：陪伴身邊人共度周末，內心會有種幸福感。

處女座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

天秤座：易因小事觸怒另一半，快解釋清楚免誤會。

天蠍座：愛情運非常好，主動示好，易打動意中人。

人馬座：做人忌自私，顧及別人感受可贏得好人緣。

山羊座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

水瓶座：工作表現受肯定，宜再接再厲，成功在望。

雙魚座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）狗 脾氣差

鼠：運勢相當好，今天有望了結一件心事。

牛：為事業放手一博，這份勇氣會有回報。

虎：人緣運一般，面對閒言閒語要沉住氣。

兔：從商者要有耐性，說服客戶不是易事。

龍：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而獲。

蛇：正財運上升，可憑工作表現增加收入。

馬：情緒不穩，胡思亂想，宜跟友人傾訴。

羊：悉心安排周末約會，桃花運旺上加旺。

猴：及早糾正作息壞習慣，健康有望好轉。

雞：桃花運強，單身者易遇到不錯的對象。

狗：是日沖煞，宜收斂脾氣，勿經常發火。

豬：浪漫一點冇壞處，感情生活會更愉快。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最喜歡旅行的TOP 3星座

旅行是許多人最喜歡的活動之一，有些星座對於旅行的熱愛程度遠高於其他星座。以下是最喜歡旅行的3大星座：

1.人馬座

人馬座的人是最喜歡旅行的星座之一，喜歡探索未知的地方，體驗不同的文化和風俗，享受旅行帶來的刺激。他們通常勇於冒險，充滿好奇心，會選擇探險和刺激的旅行方式，如徒步旅行、潛水等，可以在旅途中發現不同的美景和驚喜，讓人感到無比興奮和滿足。人馬座的人也喜歡參加當地的活動和節日，感受不同的文化氛圍。

2.雙子座

雙子座的人也非常喜歡旅行，喜歡探索不同的地方，體驗不同的文化和風俗。他們充滿活力和好奇心，可以在旅途中找到不同的體驗和樂趣，亦喜歡多樣化的旅行方式，如旅遊團、自駕遊等。雙子座的人善於交流和溝通，可以在旅途中與當地人交朋友，了解對方的文化和生活方式。

3.水瓶座

水瓶座的人也非常喜歡旅行，喜歡探索不同的地方和文化，還善於創新和突破傳統，有着獨特的見解和思考方式，可在旅途中發現不同的文化和思维方式，讓人得到啟發和驚喜。水瓶座的人喜歡獨立和自由的旅行方式，如背包旅行、自由行等。