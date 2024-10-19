「茉莉公主」Naomi Scott挑戰新戲路　演技大爆發

能演能唱的英國女星Naomi Scott憑迪士尼真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）為人熟悉，她於恐怖新片《魅笑2》（Smile 2）挑戰新戲路，飾演一個被邪靈詛咒的樂壇天后，逐漸邁向瘋狂，可謂演技大爆發！由新人導演Parker Finn執導與編劇的低成本恐怖片《魅笑》（Smile）於2022年推出後叫好叫座，故事中有一個傳染式的詛咒，被詛咒者會被創傷陰影逐漸逼瘋，分不清現實與虛幻，看到熟悉的人或陌生的人對自己露出陰森可怕的微笑，並在一周內被「奪舍」，對著別人一邊微笑一邊自殺，並將詛咒傳到目擊者身上。

Naomi受訪時表示：「我記得睇劇本時就覺得，拍戲時每日都會好緊繃，我好鍾意個挑戰。我好想去做啲好難嘅事。個演繹係好消耗體力，當你要演出驚恐、嚎哭或急速喘氣時，你拍完成日就會好攰。」她於片中除了被嚇，還要又跳又唱，表現真正天后風範，而她還參與片中歌曲的創作，更以角色名義推出新碟，收錄片中歌曲。

而片中飾演她死去男友的演員亦大有來頭，他原來是積尼高遜（Jack Nicholson）的兒子Ray Nicholson，他在片中露出可怕微笑的樣子，與父親於經典恐怖片《閃靈》（The Shining）中的樣子非常相似！