Liam Payne死前最後照片曝光！父親飛抵阿根庭與粉絲齊默哀

英國男子組合One Direction（1D）成員Liam Payne於周三（16日），在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店從3樓房間露台墮樓傷重死亡，終年31歲。而網上近日就流傳一張疑似Liam死前的最後照片。

照片攝於他離世前同日，身穿白色背心的他在酒店外與一眾粉絲合照後乘坐升降機返回酒店房，照片中見到他滿面鬍鬚樣子顯得好憔悴。而據一名在他死前不足1小時與他最後見面的美國女酒店住客表示，當時步入酒店大堂時遇上Liam等候升降機，是他主動向她及友人自我介紹，並叫她們一同入升降機，並表示自己很愛擁抱。他當時向她表示認識美國人更稱他們「好X瘋狂！」她說：「之後佢捉住一名我認為係同佢一齊嘅女子，並扮鍊住佢條頸，好細力，但大家都睇到好不安。」她表示10分鐘後回到大堂時見到Liam亦在，躺臥在梳化睇緊手提電腦，之後佢睇完電郵後好嬲，並大叫：『搞X錯呀，老友。』然後就將電腦掟落地。所有人尤其係工作人員都好震驚。我過去問佢：『你冇事嘛？』之後佢就講：『我曾經係男子組合成員，所以我點解咁Ｘ糟透。』」她表示Liam的助手即時代他向酒店職員等人道歉，並說：「我好對唔住，佢有時會情緒高漲。」不久後，Liam不小心跘倒跌在地上，酒店職員協助扶他起來送他上房。

另方面，Liam突然離世令家人震驚。他的父親Geoff Payne即飛抵當地與當地警方見面，而昨晚他現身酒店門外與大批fans一同哀悼Liam，期間他們一同默哀。