橡筋瘦面法　10分鐘快速消水腫

不少人一覺睡醒後，總會覺得面腫腫，如果前一晚攝取過多高納食物，水腫就更加明顯，讓整個人的狀態看上去非常差，就連化妝也沒法遮蓋。日本生活冷知識節目就分享一個簡單且有效的消水腫秘訣，短短10分鐘就能達到瘦面效果，就連一眾韓星也大推，大家不妨試一試。

日本生活冷知識節目《林先生が驚く初耳学》，曾經邀請一位專家分享一個橡筋瘦面法，只需要將一條橡筋打結，並調校成合適自己耳朵的大小，再套上去，大約10分鐘後取下，隨即可看到咀嚼肌明顯變小，讓整張臉看上去更小、更緊緻。專家表示水腫是因為體內積聚多餘水分，以及淋巴循環不佳，而將橡筋戴在耳朵上，可紓緩肌肉緊繃和水腫。另外，此方法對於經常使用電腦而引致的肌肉緊繃同樣幫助，可改善淋巴堵塞的問題，從而紓緩肌肉腫脹。

就連不少韓星也有使用此方式消水腫，例如女團NMIXX成員Jiwoo，以及男演員徐仁國，也有利用橡筋消除臉部水腫。不過使用時要注意，太小或太緊的橡筋會引致不適，造成反效果，同時小臉效果只是暫時性，如果想避免水腫問題，建議從根源入手，減少進食太鹹或重口味的食物，以及攝取足夠水分，加速新陳代謝，將多餘水分排除體外。