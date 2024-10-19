黃聖依怨老公唔湊仔　坦言兩人似工作夥伴多過夫妻

前「星女郎」黃聖依與富商老公楊子近日參與內地綜藝節目《再見愛人4》，兩人表示呢幾年在大家不知道的時候已經徹底分開過好幾次，楊子透露2022年七夕時兩人各自在社交平台發表了貼文，當時確實分開了，所以登上熱搜後兩人並沒有作出回應，貼文是一首藏頭詩，楊子寫的是「相見不如懷念」，黃聖依則是「歲月如歌各自安好。」又指當時兩人的社交軟件都是屬於互不聯擊拉黑的狀態。

楊子稱兩人只有一個矛盾點：「就是我老是不回家，因為聖依太規律，10點鐘就睡覺，我凌晨4、5點才睡，我3、4點回家一定會把她吵醒，她後面就睡不着，結果我剛睡着，她又開始弄孩子了，只有3、4小時有效睡眠，第一次徹底分開就源於起床氣，也許偶爾激烈爭吵幾句，也許就是冷戰，反正一吵架就不回去，就成為常態，我們來說生活習慣是唯一問題。」其他嘉賓們聽到都認為是楊子在找藉口。

但黃聖依則指責楊子完全不管小孩，她稱：「小孩的問題是最大一個問題，不管小孩這個事情是最討厭，全是我來做，楊子從來不管所有的瑣碎事，從未陪過子去游樂場，也未部伴過孩子度假期。」她直言覺得兩人是工作夥伴多過於夫妻：「他對待我有一種長輩、父親的角色，希望能按照他的指令去行事，我只是被通知的角色，很多時候都覺得被合約的東西綑綁。」她解釋之前參加《浪姐》時，楊子幫她接了一部戲，自己完全被通知，由於兩者時間是有衝突，因而造成跟《浪姐》成員們的矛盾，因為成員們不相信她並非主導。不少網友表示看完《再》後，非常欣賞她對楊子的忍耐力，封她為「忍者」，「請問黃聖依這麼多年是怎麼堅持跟楊子過下去的，真的很能忍」。