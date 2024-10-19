二戰故事《奇蹟男孩外傳：白鳥小屋》　殘疾少年保護猶太少女

由同名小說改編的2017年電影《奇蹟男孩》（Wonder）講述一個患有下頷骨顏面發育不全症男孩的成長故事，溫馨感人，叫好叫座。電影公司於是將原著小說家的繪本外傳也改編成電影《奇蹟男孩外傳：白鳥小屋》（White Bird: A Wonder Story），上集由Bryce Gheisar飾演的欺凌者回歸，海倫美雲（Helen Mirren）則飾演他的祖母，向他講述自己經歷二次世界大戰的少女時代回憶，當時她亦遇到一個「奇蹟男孩」。14歲少女（Ariella Glaser飾）因為猶太血統成為納粹黨屠殺目標，她一個患有小兒麻痺症的男同學（Orlando Schwerdt飾），讓她躲在自己家的穀倉中。少年又將自己上學所學的，傳授給少女，兩人日久生情，但納粹的魔爪還是如影隨形……

於訪問談到飾演年輕版海倫美雲有甚麼感覺時，Ariella表示：「好榮幸同好有挑戰。我記得拍戲前，我同媽咪喺布拉格屋企防疫隔離緊，導演Marc Forster每晚都會打畀我哋話我哋知有咩新演員加入。隔離最後一日，佢話畀我哋知海倫美雲會飾演祖母，我哋簡直唔敢相信。佢係一個典範，我演佢嘅少女版完全係不可多得。佢喺我拍攝最後幾星期時現身，當我喺休息車時，有人同我講，海倫想同我飲下午茶。佢係好親切嘅人，我感到好幸運。我哋傾咗個角色，佢問我有冇咩行為特質，等佢可以加入老年版演出。我覺得暈陀陀，海倫美雲竟然會掉返轉問我意見！我同佢講我演繹角色時，成日將雙手放喺背後行嚟行去，所以你會見到海倫都喺戲度跟住咁做……加入咗呢種連結真係好有意思。」