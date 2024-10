藝人簡淑兒(Jessica)與陳婉衡(Alycia)向來老友,近日Jessica在社交網分享多張與好姊妹Alycia一同影的唯美閨蜜照,並以英文細數兩人認識十二年,盡顯友情,「You know you’ve found “The One”,when she makes you…laugh a little harder,cry a little less,keeps you from going crazy,in this totally insane world. (當她讓你笑得更賣力、哭少一點,讓你在這個瘋狂的世界中不發瘋,你就知道你已經找到了『那個人』。)」

只見相中兩人都穿上低胸白色婚紗,大騷傲人上圍及白滑肌膚,高衩剪裁及透視設計讓她們的美腿若隱若現,相當誘人!靚相一出,即有大批網民留言畀Like,「咁靚得唔得㗎」、「我喜歡你哋兩位好Sexy」、「兩個美人」、「美的令人喘不到氣」,又對兩人的「神仙友誼」大感羨慕。