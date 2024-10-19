秋日蟹肥　大閘蟹外的美味

題：秋日肥蟹 大閘蟹外的選擇

來到秋天，有多款時令海鮮，除了大閘蟹，其他肥美的螃蟹同樣吸引，多間餐廳近日均以不同品種的螃蟹作主角，推出多國風味的主題菜式，這個時候，最啱大擦一頓。

10月限定

金鐘五星級酒自助餐廳在這個10月推出頂級蟹宴自助晚餐，冰鎮鮮蟹有麵包蟹、亞洲紅蟹或加拿大鱈魚蟹腳等，喜愛熱葷的話，惹味之選有湖南炒辣蟹、泰式咖喱炒蟹、焗釀蟹蓋和西式煎蟹餅，中式佳餚就有花雕雞油蒸蟹、蟹粉小籠包及蟹皇扒時蔬，再加上招牌燜澳洲厚花膠及澳洲烏參、燜原隻南非鮑魚和片皮鴨等美食，夠晒豐富。

中西之選

不同國家以蟹入饌，風味各異，灣仔五星級酒店旗下餐廳均以蟹作主題，推出不同風味蟹饌。現時至11月24日，自助餐廳有「蟹」逅深海秘境自助餐，供應雪蟹腳、珍寶蟹、梭子蟹及麵包蟹等，小菜有青木瓜蟹肉蟹籽沙律、越式番茄蟹肉湯粉、籠仔蒸蟹飯和新加坡炒辣蟹等輪流供應，網上預訂有75折。酒吧餐廳除有牛油果蟹肉沙律、香煎蟹餅和炸軟殼蟹等美食，還有富趣味性的蟹雞尾酒。至於高級中菜廳則在現時至11月30日推出6道菜金秋蟹韻饗宴，菜式有花膠燴蛇羹、2隻清蒸大閘蟹公和臘味糯米飯等，配奉送的美酒品嘗，最是美味。

種類繁多

坊間有不同種類的螃蟹，每款各有特色。金鐘五星級酒店自助餐廳於現時至11月27日推出鮮蟹主題自助餐，到時會輪流推出令大閘蟹、松葉蟹、北海道花咲蟹、斯里蘭卡肉蟹、本地鮮藍蟹和三點蟹等，除冰鎮蟹肉外，還有北海道花咲蟹沙律、泰式咖喱炒蟹、蒜子胡椒肉蟹煲和銅盆糯米蒸花蟹等，每位客人會在晚餐時段獲送4両大閘蟹1隻。酒店中菜廳則推出多款大閘蟹菜式，包括蟹粉花甲浸娃娃菜、粉竹笙釀燕窩和蟹粉焗北海道帶子等美食。此外，酒店於11月推出美酒節，各間餐廳會推出特別配對菜單，拼搭精選美酒，同樣提升體驗。

美景伴食

面對無敵海景，胃口自然好。尖沙咀五星級酒店自助餐廳於現至11月30日推出滋味蟹饌、探索海洋風味自助盛宴，輪流供應的菜式有凍蜘蛛蟹、港式蟹肉臘味飯、花雕蟹肉雞油蒸蛋白、墨魚蟹肉油炸鬼配香辣醬、金菇蟹黃醬配日本稻庭烏冬香煎鴨肝，還有滿口酒香的茅台炒蟹配薑葱蠔等。再加上現場即製的美食和優美風景，胃口大開。

拼搭添鮮

螃蟹配搭不同的海鮮，風味突出。東通一間酒店自助餐現時至12月2日推出「蟹」逅海貝自助晚宴，除有新加坡黑胡椒炒美國珍寶蟹、雞油花雕蒸蟹、薑葱炒越南青蟹和蟹黃擔擔麵等，冰鎮海鮮有越式梭子蟹和三點蟹、麵包蟹和加拿大雪蟹等，晚餐會為每位客人送上清蒸大閘蟹1隻，其他還有黑蚌、大沙白、東風螺、聖子、蛇羹和糯米飯等，提升體驗。