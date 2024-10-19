湯怡一家三口慶生獲囡囡錫錫　網民「踩場」投訴餅店

藝人湯怡前日（17日）迎來37歲生日，一向重視家庭的她，與老公麥秋成和女兒麥QQ一齊慶祝生日便開心，她在社交平台Po出一家三口跑步和到公園做運動相，她說：「簡單的跟最愛的人一起過就滿足了，謝謝大家的祝福，謝謝大家滿滿的愛，大家身體健康，就是最大的禮物，愛你們。」只見麥QQ模仿媽咪低頭許願的樣子好可愛，唱完生日歌麥QQ還大力錫了湯怡一啖，場面相當溫馨，連天后容祖兒都留言：「So Sweet。」

不過就有網民在貼文下投訴湯怡經營的餅店食物質素差，「Delete咗咪又Send lor，跟住你可以再Delete then block埋我架！too disappointed。其實點解Send咗Message去你餅店Account都冇人覆嘅？買親啲Cookie由原本你哋係放入紙袋，我再返屋企放入膠袋都唔夠12個鐘又淋又濕，我都唔係好明點解，講緊我14號金鐘買嘅。」隨後湯怡即回覆澄清：「我只係有張未Post姐😉當然可以再次留言啊。首先多謝你嘅支持，但我餅店IG係無Customer Service的，有問題可以WhatsApp，同事返工時會盡快回覆你啊，另外我哋建議曲奇餅係密封保存，如果唔係曲奇餅一受潮就會淋了（尤其是香港天氣潮濕又開冷氣）。」