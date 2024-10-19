邱芷微「賈名媛」內心戲獲讚　將功勞歸於未婚夫

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》近日聚焦在「賈名媛」（邱芷微）、「池子孝」（阮政峰）及「Liza」（姜麗文）的感情線上，邱芷微（Chelffy）與阮政峰一幕相擁而泣戲份，不少網民留言讚感人。Chelffy於社交平台分享功勞歸於功夫藝人兼未婚夫陳志忠(Wilson) ：「Wilson扮咗好多次池子孝同我對戲。（佢有冇呷醋？）佢都係演員，知道劇情需要就唔會嘅，但睇完劇本後甜笑問我有冇咁鍾意功夫佬啊？」，皆因未婚夫同阮政峰同時練武之人，亦都是參加無綫節目《功夫新星》而入行。

Chelffy自言被「賈名媛」愛得痛苦而感動到，她表示：「做咗咁耐呢個角色終於有成長，原來都會愛得轟烈，今次係少有嘅內心戲，酒醉後大爆發。我自己響電視睇番條片都有眼濕濕，覺得都自然，不過覺得下次要喊得可以再靚啲囉，哈哈！」對姜麗文疑似離巢一事，Chelffy就表示不太清楚：「之前大家都見我好耐冇出現在劇中，都有人咁問我，所以我都明白會對角色有不同揣測，但自己就唔係好清楚。」

另外，早前她獲男友求婚成功，近日拍了一輯Pre Wedding靚相，於黃金海岸取景，Chelffy表示因為工作太忙，只能在香港影，笑指蜜月旅行時想去外地再影多一輯。