梁思浩靈異節目添食　望邀請方力申做嘉賓

由梁思浩、黃耀英（Darren）和黃紫恩（Jojo）主持以靈異為主題的無綫直播節目《直播靈接觸》開拍第二季，今日在電視城舉行拜神儀式，梁思浩表示第一季破最高收視，問是否重金禮聘他開第二季？思浩承認無綫主動加他人工，誠意十足，所以提早回來開工，將會請全場工作人員萬歲食嘢，認為多請人吃東西，心善添運：「萬歲係外援規矩，好似佘詩曼開工到收工，都係鍾意食乜都得。」Jojo立即表示想食鮑魚，Darren表示之前拍外景就有雪糕食，又講笑：「我都希望上岸做外援。」

第一季19集加10集，今季會開26集。思浩吸取第一季的經驗，觀眾都喜歡看好耐無見的藝人，所以頭兩周會有陳雅倫和錢小豪，自爆請了一位息影逾20年的女星，專程由加拿大返港3日上他的節目，笑言未能透露對方身份，是因為擔心航機延誤。又豪言藝人好友多，還有「大把貨」在手。思浩自言做了靈異節目20多年，自從《破墓》電影，觀眾對韓國的神秘宗教感震撼，第二季終於拍到巫師上身。Jojo隨攝製隊飛到韓國和台灣拍攝，自爆在台灣被靈體騷擾：「驚㗎！我係道士，靈體埋唔到我身，又有叫師傅作法，我聽到佢哋嘅訴求。」Darren取笑JoJo是血糖低，自然不信邪。思浩又表示打算邀請方力申（小方）上節目，因小方的女友是韓國邪教性侵受害者，希望請小方分享。