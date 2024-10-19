男友出事前兩日先離開　Liam Payne女友首回應：畀時間同空間我處理

英國男子組合One Direction（1D）前成員Liam Payne周三（16日）於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店從3樓房間露台墮樓，傷重死亡，終年31歲。在男友出事前兩日先離開當地返美的女友Kate Cassidy沉默了2日後終於在社交網站回應事件。

Kate於限時動態上載帖文，她表示：「感謝所有送來的友善話語和愛，我完全陷入了失落，過去這幾天的一切都感覺不真實，我祈求並懇請你們給我時間和空間，讓我可以私下處理這一切。Liam，我的天使。你是一切。我想你知道我無條件與全心全意地愛你。我餘生會繼續去愛你。我愛你，Liam。」Liam與Kate於2022年10月開始拍拖，2人不時分享溫馨照片及一同出席公開場合。

至於Liam的英國女歌手前女友Cheryl Cole昨日亦於社交網站首度回應，他們育有一子Bear。Cheryl於社交網分享Liam與兒子床上的黑白照，並貼出心碎的Emoji。她貼上留言照片表示：「當我試圖度過這個驚天動地的事件，並在這個難以形容的痛苦時刻克服自己的悲傷時，我想善意地提醒大家，我們失去了一個人，Liam不僅是一位流行歌手和名人，他也是兒子、兄弟、叔叔、親愛的朋友和我們7歲兒子的父親。一個兒子現在不得不面對再也見不到父親的現實。我無法保護他的未來免受這種傷害，這讓我更加心碎。」

此外，繼1D前隊友Louis Tomlinson、Zayn Malik、Harry Styles相繼留言後最後一位隊友Niall Horan亦於昨日留言回應。他上載他們年輕時的親密合照，他留言表示：「我絕對受我好朋友Liam離世一事而大受打擊。感覺到不真實。Liam對生活充滿活力，對工作充滿熱情，並富有感染力。他是每個房間裡最有光芒的人，總是讓每個人都感到快樂和安全。多年來我們的歡笑，有時是關於最簡單的事情，在悲傷中不斷浮現在腦海中。我們必須一起實現我們最瘋狂的夢想，我將永遠珍惜我們擁有的每一刻。我們之間的情誼和友誼是一生中難得一見的。遺憾的是，我並不知道那天晚上告別並擁抱他之後，會是永遠告別。令人心碎。」Liam死前兩星期曾去睇Niall開騷，並有合照。

至於發掘1D的「恩師」Simon Cowell亦有留言哀悼，他表示自己對Liam的死而大受打擊、心碎感覺空白一片，他流下的每一滴淚都是對他的回憶。