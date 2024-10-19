林峯為演唱會「加操」　傳「城寨4子」開賀歲片：唔會參與

藝人林峯今午到堅尼地城出席經常幫襯的健身中心開幕禮，吸引大批粉絲到場追星。明年5月將於紅館舉行演唱會的他，不諱言近日忙於「加練」：「呢度最好就係近我屋企，一個禮拜至少有3、4日喺度。（講晒出嚟搞到粉絲同你一齊做運動？）好呀，唔緊要。」

受訪時林峯坦言正有電影及電視劇劇本在洽談中，故稍後未必能勤於健身，故目前一有時間便「打底」先。當被問到是否打算屆時騷肌，他答：「又唔一定，最緊要係配合表演啫，唔會度一樣嘢嚟除（衫），係以舞台表演及藝術欣賞角度為主。」他透露明年3月便會正式閉關開會及排練，到時便知流程如何，現場會預訂最多5至6場左右。當被問到紅館如今很多限制，林峯即答：「紅館已經係我開過演唱會嚟講，自由度最大嘅場地，不過安全措施一定要做足，希望可以俾多啲嘢觀眾喺現場感受。」

談「城寨4子」有機會拍攝賀歲片，林峯坦言：「我應該有其他工作，唔會參與，但都係好事嚟。」至於葉念琛執導的另一賀歲片《麻雀女王追男仔》找來林盛斌扮「信一」，而許紹雄扮演「龍捲風」，林峯即笑爆：「正喎，搞到我好想睇，通常作品大家留意到，先會再有二次創作。」

至於太太張馨月日前上載往澳門欣賞其演唱會，搞到上海豪宅意外曝光，林峯笑說：「嗰度小朋友同屋企人住，小朋友喺上海讀書，嗰度活動空間大啲，同埋我覺得嗰間學校幾好，最緊要小朋友開心。（咪好掛住囉。）我有同佢視像，同埋最多兩個月左右，就返去睇佢一次。（演唱會太太喺台下熱舞喎。）佢主要都係去澳門吃喝玩樂，順便睇演唱會啫，咁佢都鍾意郁吓（跳舞），都有運動天賦。（俾佢做埋dancer？）玩同做嘢係兩回事呀。」