張曦雯羅子溢傾計似調情　陳山聰開工不慎中暑

藝人陳山聰、張曦雯、蔡潔、羅天宇、阮浩棕和陳星妤今日（19日）現身台慶劇《廉政行動2024》宣傳。陳山聰透露在拍攝期間差點中暑兼受傷：「嗰一幕我追捕徐榮，有跳橋飛撲嘅動作，我飛撲嘅動作喺冇替身，所以差啲以後都生唔到。」笑言基於安全理由，所以特意在衣服放滿防撞墊，保護自身安全，問到是否因為做人爸爸之後特別注意自己安全？他說：「都唔喺，主要都係因為我驚拍完第1 take我受傷，之後我唔敢拍第2 take。」提到前日首映禮，他表示現場有好多真正ICAC的人，他們看完都表示演得好真實。

而張曦雯今次在劇中飾演大肚主管，笑言今次劇中最多對手戲的是羅子溢，透露二人在拍攝期間，被導演叫她收起笑容：「導演話我笑住同羅子溢講嘢，好似同佢調情咁。」表示事後立即收起笑容，整個表情頓時變得好惡。

另外，蔡潔手上貼了膠布，指是被貓咪家暴，自言今次劇集會壓軸出場，飾演猜不透的奸女人，問到她現實中是否也是一個好難猜的女人？她笑言：「我覺得我好易猜（好容易畀受騙？）易猜唔代表易騙，我係一個比較保守謹慎，通常唔熟都唔掂，就好似買股票。」透露平時主要靠「慳」和買穩健的產品來儲錢。問到會不會想找一個穩定的異性做長期投資？她就表示會想，但還未遇到適合：「成日都被人問我要求喺咪好高，但我自己就唔覺（圈中定圈外人？）冇所謂。」

當一提到緋聞男友黃宗澤的名字，蔡潔立刻強調二人是朋友，問到會否想找圈中出名的媒人Bob介紹男士給你？她笑言：「我再等吓先。」表示不會刻意叫朋友介紹異性給自己認識，又謂想另一半可以接受到自己有好強的事業心，說：「因為我明年都想再出書。」至於年齡和外表她就不太注重。