金鐘獎︱小S七度入圍仍被Foul　哈林事隔23年再獲獎

第59屆金鐘獎綜藝類頒獎典禮昨日（18日）假台北舉行，各獎項已塵埃落定，有份角逐綜藝節目主持人獎的台星小S（徐熙娣）最終鎩羽而歸，不過她未有失望，還在社交網晒頒獎禮上的造型照，笑言：「不管有沒有得獎，我都已經把獎座穿在身上了。」相中她身穿黑金色禮服，裙擺剪裁呈半圓形彷彿巨型的魚尾。而她受訪時表示今次已是她第7度入圍，所以對無獎已習以為常，揚言：「重點是我紅氈的禮服大受好評，這個對我來說很重要，而且瘦身成功，就大家都說我很美，這樣就夠了。」她指大S很關心她得獎與否，她自言若有機會上台第一個要感謝的人就是大S，因為是對方鼓勵她，才令她有勇氣重返主持界。

另外，台灣藝人庾澄慶（哈林）有份主持的綜藝節目《騎吧！哈林小隊》獲益智及實境節目主持人獎，這是哈林暌違23年後再度拿獎，他獲獎時自爆經理人最初知道他要為節目而騎單車環島時嚇到，除感謝台前幕後工作人員外，又多謝母親、太太及小孩。頒獎禮後哈林受訪時坦言本來不想參加金鐘獎，因為要花太多時間準備，但為了整個團隊的完整性而決定出席，談到得獎感受，他稱能夠得到觀眾及專業評判的認同是一大樂事。