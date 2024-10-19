衛詩雅婚期將至　忙於物色愛巢　

英皇電影《破·地獄》今日在尖沙咀舉行海報劇照展發布會，劇中主要演員衛詩雅（Michelle)、周家怡、梁雍婷和導演陳茂賢等出席，宣布電影提早於11月9日上映。Michelle戲中演救護員，開拍前特別操練體能，戲中的破地獄儀式亦苦練了9個月。

Michelle表示早前去了多場謝幕場，與觀眾交流時都被觸動致眼濕濕，「尋日謝票係第一次感動到破哭，要喺個腦唱着開心嘅歌叫自己唔好喊。」另外提到明年下嫁醫美美容醫生Kenley，日前被踢爆進駐港島區豪宅共賦同居，她解釋該處是她屋企，未婚夫間中會來她家，又講笑未婚夫不太吃提子，水果是自己吃。是否將現居當作日後愛巢？她表示：「仲搵緊地方，因為我呢度都係租，不過都有可能繼續住，置業就要再努力啲。」

周家怡今次戲份不多，她笑言：「可以多番少少，之前好似唔係咁少，不過無剪到，覺得劇本安排恰到好處，講生死話題重要啲。」梁雍婷戲中飾演女同性戀者，是第二次演此類角色，上次角色較男人婆，今次導演有野心將她變得女性化一點。曾經歷小動物離逝，提醒自己要更加珍惜相處的時光。戲中一場爆喊戲，她認為人面對離別的心情，只要代入角色就會知道這種心痛感覺。導演表示破地獄儀式好能夠代表香港，覺得活着時最繄要對身邊的人付出更多。