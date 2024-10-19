張敬軒1年開30場破紀錄　逾4萬粒水晶歌衫顯氣派

張敬軒再踏澳門舞台，18號晚舉行「THE PRIME CLASSICS」巡唱的第三章正式展開，未夠一年就於澳門舉行了30場演唱會，破了澳門演唱會史上的紀錄，而他更添置了五套新裝，當中一套全身黑色閃閃連身衫，配頸上的大理花飾物，設計靈感來自他，軒仔謂：「我同服裝設計師話我鍾意着啲好貼身或者好似呢個咁樣飄吓飄吓嘅衫，我係嗰啲quite elegant，好低調嘅華麗，點知佢又整咗呢件好似有4萬幾粒水晶嘅衫畀我。」引來全場大笑，而另一套閃石開胸西裝，則以7萬粒水晶釘裝而成、重量超過四十磅。

除了新衫，他自爆曾被歌單是否「換湯不換藥」，所以大幅度轉歌單，唱盡楊千嬅、吳雨霏、陳慧嫻、彭羚等經典金曲，同埋又分享童年事，指兒時曾在張母的卡拉OK中開「個唱」：「逢星期五晚都有表演時間，陳慧嫻小姐嘅告別演唱會係我嘅表演節目，我可以成個演唱會由opening唱到ending為止，奠定咗我好多音樂基礎，最神奇就我哋同屬一間唱片公司，慧嫻姐姐就嚟開演唱會啦，希望大家都會多多支持，依家我爭取緊可唔可以去做嘉賓。」之後他又談及張母再經營麻雀館，又爆阿媽大鑊：「冇賭牌咋，有賭牌佢都應該開賭場㗎，我阿媽好鍾意玩兩手，所以我又喺麻雀館做過。」又表示最期待因疫情而6年沒見的第一代歌迷朋友見面，又指重現紅館show《俏郎君》波波裝置一幕，是為特別為歌迷而打造。

軒仔在開騷前，曾在社交平台溫馨提示歌迷要注重「睇show的禮儀」，當他在騷上大讚：「可能吸取咗去年嘅教訓，冇人大嗌、冇人亂講嘢……」話口未完時，即有人大嗌，軒仔一副生無可戀表情謂：「佢係咪嗌除衫？老公？你周街嗌人老公嘅咩？你兩條友如果再係咁嗌，我真係發嬲畀你睇！」歌迷竟叫好，軒仔再說：「嗱，你哋拎起電話，我錄一段畀你哋返屋企留念，你哋想睇張敬軒鬧人吖嘛，呢期好Hit㗎呢句，『你7街瞓！』喺自己演唱會度着到咁靚，用鄉音叫人你7街瞓…… 唉！」立即爆笑全場。