佘詩曼頒獎禮硬撼吳謹言　坦言入圍已很開心　

藝人佘詩曼（阿佘）晚上出席《香港麥當勞叔叔之家慈善基金慈善晚宴2024》，以低胸裝示人明艷照人，同場還有佘安安和周汶錡。善心爆棚的阿佘表示知道好多長期病患的小朋友，可能因為財政問題負擔不起醫療費用，她有捐錢支持，因為對小朋友特別有感覺，對他們年紀小便要面對疾病受苦，很是心痛，小朋友是社會未來棟樑，康復後可以貢獻社會。她可有興趣成立基金？曾經有人向她建議過，但有感行政上比較複雜，暫時親力親為做公益為先。

新加坡主辦的第29屆亞洲電視大獎（ATA）日前公布入圍名單，佘詩曼與李施嬅憑無綫劇《新聞女王》角逐最佳女主角，硬撼內地女星吳謹言、周迅、馬思純和徐帆爭視后寶座。高海寧亦憑此劇角逐最佳女配角。阿佘表示入圍已感開心，今次入圍好多好戲，好多好受歡迎的好演員，每位女演員都付出好多努力，任何一位獲獎也是值得。笑言三人任何一位獲獎都開心，希望再接再厲。另外日前豪花六位數字代母親請食飯埋單，她表示成班auntie共有20至30人，輪流每人請一餐，當日有空便出席，笑言auntie經常請她食飯，該餐飯中還有胡楓，她指胡楓好貪玩，經常整蠱同場的auntie，又會對她口花花。

阿佘透露明年一月便要為《新聞女王2》開工，近日又收到另一套新的合拍電視劇邀約，正在考中，「要連續開工8個月，擔心工作負擔，身體疲倦會影響演出，睇緊劇本，角色又好鍾意，好煩，哈𠰋！」她又會考慮合拍劇拍攝地點，由於媽媽在香港，擔心要兩地兼顧，而且媽媽不愛跟她拍戲，笑言連探班都未試過：「媽媽唔鍾意跟我拍戲，佢怕悶，我開工時又無時間陪佢佢試過帶哩食畀我就走。」