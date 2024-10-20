【是日通勝】

農曆九月十八

甲辰年 甲戌月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：祭祀、安床、訂婚

忌：遠行、理髮、修倉

幸運方向：坐南向北

幸運數字：14、32、21

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

金牛座：應酬要適可而止，勿高估身體的承受能力。

雙子座：謀事忌故步自封，多接觸新資訊易獲啟發。

巨蟹座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

獅子座：財運一般，花錢欲望太大，小心入不敷支。

處女座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

天秤座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

天蠍座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

人馬座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

山羊座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

水瓶座：小不忍則亂大謀，缺乏耐性容易惹上麻煩。

雙魚座：有遇人不淑的情況，擇偶要留意對方品行。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 偏財旺

（跌）豬 易破財

鼠：切勿沉迷打機玩電話，有損身心健康！

牛：忙了一整個星期，趁周日好好休息吧！

虎：有望遇上命裏注定的人，單身者加油！

兔：信心不足，感情關係易被閒言所動搖。

龍：抽空做點運動，強身健體是需要付出。

蛇：長命工夫長命做，今天適宜好好休息。

馬：被刁鑽的客人難倒，需保持平心靜氣。

羊：心急開單易撞板，做生意必須有耐性。

猴：偏財旺，手氣好，但不可以沉迷賭博。

雞：做事要留意細節，粗心大意會有麻煩。

狗：沒結果的緣分毋須眷戀，趁早放棄吧！

豬：是日沖煞，財運不佳，必須小心理財。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

運勢低迷的預兆

人生在世，總有各種不如意的時候，接下來我們一起看看運氣不好時會有甚麼預兆吧？

1.家宅漏水

如果近期發現家裏樓頂或者牆壁出現漏水情況，預示家人的健康可能會受到威脅，也有可能是貴人失運之象，同時有破財的危險。

2.印堂發黑

印堂是精氣元神聚集的地方。正常的印堂顏色應該是明亮有光澤，與全臉的膚色是一致，印堂發黑說明健康運不佳，腎不納氣。若出現這種情況則要留意身體狀況。

3.家中植物、動物突然死去

家中的植物、平時養的魚、烏龜或其他愛寵突然死亡，應先考慮是否因環境變化所導致。其次可能意味着家中煞氣較重，導致有這種情況，這對屋主的財運、事業運和健康運有很大的負面影響。

4.口舌增多

各種口舌是非指的是因言語不當或誤會而引起的爭執、矛盾和糾紛。這類問題不僅會破壞人際關係，還可能對人的健康、財運造成傷害。