張栢芝離奇傳復工　騙徒冒名接Job

網騙愈來愈猖獗，手法更是層出不窮，神隱多時的女星張栢芝近日被指將復工，並有自稱經紀的人出面接洽工作，經查證後全屬虛假，栢芝經理人公司否認其事！台灣天王周杰倫的母親日前則被冒名，意圖向歌迷騙財，周杰倫忍無可忍，在網上發文怒斥：「假冒我就算了，假冒我媽太扯了⋯⋯」

張栢芝自今年一月起就停止更新所有個人社交媒體，神隱超過9個月，但日前突然有人自稱是明星經紀，在內地社交平台上載栢芝的靚相，並以「張栢芝，商務合作」為題，指栢芝「王者歸來」即將復工，着大家找他洽談商演工作。不過，栢芝在內地擁有一隊經理人公司團隊，一直專責幫她接洽工作，如今突然有外人插手，確實奇怪。記者就此事向栢芝經理人公司求證，有關方面回覆指絕無此事，栢芝並沒指派該「經紀」接Job！其實栢芝已不只一次被騙徒利用，近年不少網民為求在社交平台蹭熱度，不時將她的舊片當新片發布，務求騙得點擊，手法卑劣。

而栢芝近年雖然未有在幕前現身，但依然很努力經營網上時裝店生意，不時有新的設計款式在網上登場，並請了不少年輕模特兒做示範，一班網民亦經常留言，望栢芝早日復工。

「分身」踩場挑釁

栢芝成為騙徒的利用對象，台灣天王周杰倫亦告「中槍」！出名是孝順仔的他，早年曾以母親名字《葉惠美》作為專輯名字，令母親成為最有名氣的星媽。他早前宣布今年12月將成為第一位在台北大巨蛋舉行演唱會的歌手，門票將於下周開售，暌違7年再在台灣開騷，黃牛黨在網上販售來歷不明的門票實屬意料之內，但想不到竟有人假冒周母，公然在網上賣票，令人咋舌！

有詐騙集團以「葉惠美」的英文名成立粉絲團，上載周杰倫的母子合照並寫道：「我叫葉惠美，是亞洲著名歌星周杰倫的媽媽，兒子最近有點忙於演唱會，所以我來幫他聯繫粉絲，你買票了嗎？預購票快來吧！」周杰倫得悉此事即親自打假，直接截圖並標明「Fake」字眼，提醒歌迷切勿上當：「假冒我就算了，假冒我媽太扯了……」

偽冒事件可謂數之不盡，周杰倫踢爆騙徒假冒其母，而他本人近年則被「複製」，坊間湧現不少山寨版借其名氣賺錢，當中一個名為「黑倫」的假貨更辦巡演撈金！周杰倫早前在深圳舉行演唱會，這位「黑倫」竟然坐在第一排，並不停跳起來試圖引起本尊注意，不少網民都斥其行為過火！