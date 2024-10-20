娛圈單打︱新一代絕色佳麗　最美星二代易位

嗱，睇得多中年大媽污染眼球，係時候望吓靚嘢洗滌眼睛，有乜嘢好得過睇靚女？之唔係睇靚女個女囉！亞姐翁虹有女初長成，17歲愛女小水晶（劉蒔）靚到沊一聲，日前釋出一輯赤腳起舞的仙氣寫真，連腌尖腥悶的網民都心服口服，一致認同「天仙下凡」莫過於此！

17歲本來已經青春無敵，何況小水晶盡得父母真傳，既遺傳媽媽美貌，又得到父親高挑身段基因，1+1大於2，真係靚到令人不敢直視。最難得係呢位星二代非常乖巧，謙虛有禮，難怪人見人愛，車見車載。

好啦，講到最美星二代，大家第一時間必然諗起邱淑貞愛女沈月。由精緻五官到玲瓏身材，都跟母親倒模一樣，令人驚嘆基因強大。作為最美星二代之首，沈月長期靚絕天下無敵手，之但係小水晶一出，即刻被網民拿來比較，居然投小水晶一票的佔大多數！

計本欄話齋，兩位都係一等一大美人，又係青春少艾，美貌不分軒輊，小水晶之所以較獲網民歡心，相信都係新鮮感呢個因素啫。畢竟沈月曝光率高企，小水晶則耐唔耐先至喺網上露面。物以罕為貴，都係人之常情。

外界最好奇就係，兩位星二代會否步母親後塵，加入娛樂圈？沈月經常出席社交場合，又不時獲品牌邀請做代言，半隻腳早就踏入娛樂圈，加上父母人脈廣，自小已跟名人為伴，連韓流明星都識落大把，娛樂圈話來就來，話去就去，小姑娘根本唔志在。至於小水晶，佢自言仍在求學階段，偶爾拍吓廣告無任歡迎，全情投入娛樂圈則暫時免問，粉絲畀啲耐性等吓啦。