視后楊茜堯強勢出征　大玩三人羽毛球

集兩大視后楊茜堯（前名楊怡）及林夏薇主演的台慶劇《黑色月光》將於10月28日在無綫播出，而劇集先在內地熱播，身為第一女主角的楊茜堯為瞓身宣傳復出之作，日前開通了內地社交平台，以方便跟內地網友互動。

她打首炮的短片中，先對鏡化妝，之後轉身面向鏡頭以普通話說：「我是楊茜堯，也是楊怡，我想跟你們分享一個好消息，你們想一下是甚麼呢，對了，我想告訴你們的就是，我開平台啦，你們趕快關注我，拜託。」最後更送上飛吻，而她在帳戶的簡介只簡單寫「演員」兩字，被網民指盡顯視后霸氣。

評論區的網民留言清一色零負評，亦有網民指期待她的新劇：「金鈴，你終於嚟啦」、「怡姐，我來了」、「昨晚連追5集moon姐，復仇的眼神我愛了」、「看好你拿今年視后，」、「好喜歡好喜歡你，你是我最喜歡的TVB女演員」、「演技怎麼那麼好」、「新劇超級好看」‧

另外，《黑色月光》的宣傳海報亦於內地上架，兩大女主角以黑白配現身，當中楊茜堯穿上黑色套裝，走型格風表現cool爆一面；而穿白色外套的林夏薇就大騷性感美，低胸露事業線及長腿，再孖劇中「渣男」馬志威打三人羽毛及乒乓球，有網民就奇怪劇集明明是暗黑復仇劇，為何跟運動扯上關係，還是海報跟貼香港潮語，當中暗藏隱喻？