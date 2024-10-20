ANSONBEAN十字韌帶斷裂　上台表演得番5成功力

歌手ANSONBEAN、布志綸、鄧小巧、張蔓莎、力臻、女團Beanies等，昨晚（19日）現身屯門參加沙灘節，一展歌喉。

ANSONBEAN是首次出席沙灘騷，他負傷上陣，透露因為拍劇導致左腳十字韌帶斷裂，雖然仍然能夠如常行路，但不能進行劇烈活動：「我今次拍劇做摔角手，摔角嘅時候就出現咗意外整親。」表示好彩是在劇集即將煞科的時候才弄傷，所以對拍攝進度沒有太大影響，不過等陣上台表演唱跳只可以使用5成力，多做手部動作。問到女朋友張天穎（Jaime)可有特別照顧？他就笑言女友有陪同自己看醫生，亦因為受傷，一向有拍動作片分享到社交平台的他最近亦暫停拍攝該類型影片。

另外，ANSONBEAN女友Jaime所屬女團Beanies是第2次做沙灘騷，提到ANSONBEAN受傷，Jaime即表示好擔心，又爆男友唔乖：「佢成日好衝動亂撞，所以好擔心，我驚佢一時唔記得又會再傷過。」而隊友陳樂頤（Georgina）自爆曾在沙灘被告白的經歷：「最後被我發現佢同上一個女仔都喺同一個地點表白，超冇誠意。」最終二人是分手收場。問到Jaime可記得ANSONBEAN在甚麼地方表白？Jaime笑答：「尖沙咀街頭。」其他隊員聞言後即起哄大叫「好Sweet ！」另外，提到Georgina年初家逢巨變，同父異母妹妹離世，她表示因為第邊有好多朋友陪伴，所以都已經慢慢走出陰霾，提到她早前出新歌 《從天際破滅找到祝福》特地到澳洲玩跳傘，她表示跳傘令她用了全新角度看世界，覺得跳完就冇嘢好驚。