死前曾邀兩女粉絲入房　酒店員工被爆向Liam Payne提供毒品

英國男子組合One Direction（1D）成員Liam Payne於上周三（16日），在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店從3樓房間露台墮樓傷重死亡，終年31歲。而當地警方透露初步推測Liam墮樓前曾吸毒並產生幻覺。

據當地警方指Liam使用過一種名為「Cristal」（水晶）的藥物，該藥物會讓使用者有劇烈的情緒波動，並且有機會變得具有攻擊性。而從早前警方公開於Liam房間拍攝的照片中發現，房間的狀況一片凌亂，電視被打爛，還有一些與藥物有關的用具，整個房間散落破碎的物品。警方表示，藥物的使用可能是造成房間如此混亂的原因，並反映了他生前的心理狀態。而他們相信Liam從3樓陽台躍下似是受毒品效果而產生幻覺做出不正常的行為。至於檢察官經初步調查懷疑是酒店員工向Liam提供藥物，有知情者表示：「有證據顯是係酒店員工提供藥物畀佢。」而酒店方面暫時未有就傳聞作出回應。

此外，有傳一直有酒毒癮的Liam7月底曾有意改過，並主動進入位於倫敦西南部的一間戒療中心接受為期28日的戒酒毒療程，但由於費用太貴，每晚費用高達5,000英鎊（約50,700港元），所以他只逗留兩晚就離開，不過據知他入住戒療中心後甚少離開房門並沒有出席過任何課程，被懷疑沒有決心改過。

另方面，就在Liam墮樓身亡後當地警方曾邀請兩名阿根庭女子落口供，據稱在Liam死前幾小時曾邀請兩女子入房。兩名女子分別是31歲的Aldana Serrano與27歲的Lucila Goitea。她們於Liam離世當日的早上11時30分曾獲邀進入他的豪華酒店套房，直至下午4時離開。據知當她們及後得悉Liam「出事」後均大受打擊。而警方聯絡她們時亦好合作接受警方調查事件，之後亦會繼續聯絡2人跟進案件。