【心理測驗】愛情裏，你會在哪些方面妥協？

你理想中的愛情是甚麼模樣？童話故事中王子和公主的幸福結局，在現實生活中往往需要雙方磨合和付出。在愛情裏，我們總會遇到需要妥協的時候，而你會為了愛情妥協到甚麼程度呢？ 透過以下的心理測驗，一起來探索你在愛情裏的妥協點吧！

【問題】你最喜歡吃下列哪一種糖果？

A.波板糖

B.蘋果糖

C.瑞士糖

D.棉花糖

【答案分析】

A. 選擇「波板糖」的你……容易在「外貌」上妥協

你可能會在另一半的外貌上做出妥協。即使你心中有一個理想的形象，但真正讓你心動的人，也許和你的理想型完全不同。如果對方的性格和談吐讓你傾心，你會很快調整自己的期待，認為「雖然外貌和理想型不太一樣，但他的其他方面很有魅力，我可以接受！」當然，你還是會有一定的外貌偏好，如果對方完全不符合你的審美，你也很難開始一段戀情。

B. 選擇「蘋果糖」的你……容易在「價值觀和未來規劃」上妥協

你比較容易在價值觀和未來規劃的差異上妥協。你認為人生中重要的決定，與伴侶產生分歧在所難免。如果當下你們相處愉快，就沒有必要過於糾結這些差異。即使你明白價值觀的差異可能會影響感情的發展，你也會選擇順其自然，相信隨着關係的加深，彼此的價值觀和想法也會逐漸磨合。

C. 選擇「瑞士糖」的你……容易在「生活習慣」上妥協

你比較容易在生活習慣和興趣愛好上妥協。你明白兩個人很難在所有方面都完全一致，即使你們是「早鳥」和「夜貓子」的組合，或是「戶外派」和「室內派」的搭配，你也能欣然接受這些差異。你會積極地去理解和尊重對方的喜好，並願意嘗試參與對方的興趣，你相信即使生活習慣和興趣不同，也能夠互相理解，經營一段美好的感情。

D. 選擇「棉花糖」的你……容易在「溝通方式」上妥協

你比較容易在溝通方式上妥協。你可能習慣有話直說，而你的伴侶卻需要時間獨自思考；你也明白，每個人表達情感和解決問題的方式都不盡相同。這裏的「妥協」並不是指放棄溝通，而是指你願意放下自己的固執，嘗試理解對方的想法，並學習以對方能接受的方式溝通。你相信，即使一開始的溝通方式不太合拍，隨着時間的推移，你們也能夠找到彼此都能接受的溝通模式。