CRAVITY港騷玩足3個半鐘　完場前走落台粉絲瘋狂

韓國人氣男團CRAVITY於昨、今兩日假旺角麥花臣場館舉行兩場FAN-CON，是他們相隔一年多再訪港開騷。昨晚（19日）首場演出，全場氣氛High爆！9子以黑白戰衣型爆登場，勁歌熱舞跳唱《VENI VIDI VICI》及《Love or Die》兩曲揭開序幕，令台下粉絲不斷瘋狂尖叫！

他們又逐一用廣東話打招呼，Allen搞笑謂：「我哋係你哋嘅寶貝！」又讚粉絲「世一！」之後展開遊戲環節時便趁機幫成員扮可愛，再讓大家拍照，期間又輪流賣萌講：「嬲嬲豬！」十分爆笑。性珉大爆練習生時期的趣事，指宇璸曾壁咚他讚可愛，於是眾人便起哄要求宇璸即場示範。性珉又透露當日一早已落街買杧果吃，又表示想跟隊友一起去主題樂園玩。

9子隨後分組表演男團Seventeen的《Fear》、 NCT Dream的《dive into you》，以及SuperM的《Jopping》。他們除了演繹近期的歌曲《C'est La Vie》及《MEGAPHONE》，亦有獻唱早期的歌曲《Flame》、《Break all the Rules》及《Star》等合共近廿曲，尾聲時又用廣東話講：「我愛你哋！」冧港迷。而經常被讚臉圓圓超可愛的刑準，即場學了句廣東話「圓圈」，並跟粉絲互動說「刑準圓圈」，至於性珉則謂非常喜歡香港，有機會想再來港玩。

本月16日是宇璸的24歲生日，粉絲準備大蛋糕慶祝，令他驚喜又感動，並與隊友跟全場粉絲大合照。9子在Encore時段驚喜現身台下，跟大家近距離接觸，惹來大批粉絲蜂擁而上，場面一度混亂。他們又無限Encore，全晚玩足3個半小時，令大家非常盡興！