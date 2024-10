CRAVITY港騷玩足3個半鐘　完場前走落台粉絲瘋狂

韓國人氣男團CRAVITY於昨、今兩日假旺角麥花臣場館舉行兩場FAN-CON,是他們相隔一年多再訪港開騷。昨晚(19日)首場演出,全場氣氛High爆!9子以黑白戰衣型爆登場,勁歌熱舞跳唱《VENI VIDI VICI》及《Love or Die》兩曲揭開序幕,令台下粉絲不斷瘋狂尖叫!

他們又逐一用廣東話打招呼,Allen搞笑謂:「我哋係你哋嘅寶貝!」又讚粉絲「世一!」之後展開遊戲環節時便趁機幫成員扮可愛,再讓大家拍照,期間又輪流賣萌講:「嬲嬲豬!」十分爆笑。性珉大爆練習生時期的趣事,指宇璸曾壁咚他讚可愛,於是眾人便起哄要求宇璸即場示範。性珉又透露當日一早已落街買杧果吃,又表示想跟隊友一起去主題樂園玩。

9子隨後分組表演男團Seventeen的《Fear》、 NCT Dream的《dive into you》,以及SuperM的《Jopping》。他們除了演繹近期的歌曲《C'est La Vie》及《MEGAPHONE》,亦有獻唱早期的歌曲《Flame》、《Break all the Rules》及《Star》等合共近廿曲,尾聲時又用廣東話講:「我愛你哋!」冧港迷。而經常被讚臉圓圓超可愛的刑準,即場學了句廣東話「圓圈」,並跟粉絲互動說「刑準圓圈」,至於性珉則謂非常喜歡香港,有機會想再來港玩。

本月16日是宇璸的24歲生日,粉絲準備大蛋糕慶祝,令他驚喜又感動,並與隊友跟全場粉絲大合照。9子在Encore時段驚喜現身台下,跟大家近距離接觸,惹來大批粉絲蜂擁而上,場面一度混亂。他們又無限Encore,全晚玩足3個半小時,令大家非常盡興!