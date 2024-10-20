【營事檔案】椰菜吞拿魚辣醬拌飯

下班時想快速吃上飯，又不想別外賣，想健康一點的話有甚麼快速食譜。只有家中有罐頭吞拿魚、冷飯，加上吾久放的椰菜，就已經可以完成一個晚飯了，而且十分韓風啊！

吞拿魚罐頭宜選水浸

吞拿魚罐頭一般分水浸以及油浸兩種保存方法，水浸吞拿魚罐頭通常含有較少的脂肪和熱量，因為它是用水或鹽水保存的，而油浸吞拿魚罐頭通常使用植物油，如橄欖油或葵花籽油等保存，這使得其脂肪和熱量含量較高。水浸的吞拿魚罐頭可吞拿魚的高蛋白質含量，同時減少了脂肪攝入，適合需要控制脂肪和體重的人士。開封後的吞拿魚罐頭應盛出，儲存在密封的容器內，並應冷藏於雪櫃，盡早食用完畢以防變壞。

硫化物易胃脹

椰菜是一種營養豐富的十字花科蔬菜，椰菜含有多種抗氧化物質，如類黃酮和硫化物，有助於減少炎症和保護細胞免受自由基的損害。而硫化物同時都有些缺點，腸胃敏感的人士在進食含硫化物的食物，會較容易出現脹氣的情況。硫化物在胃與腸道參與消化作用時，會製造出氣體，導致脹氣的情況。

椰菜吞拿魚辣醬拌飯

材料：

椰菜 1/8個

雞蛋 1隻

水浸吞拿魚罐頭 1罐

有鹽紫菜 1包

白飯 1碗

調味料：

韓式辣醬 1湯匙

蒜蓉 1茶匙

魚露 1茶匙

麻油 1茶匙

做法：

1) 椰菜刨絲、調味料拌勻備用

2) 在可微波的碗中，加入白飯、椰菜絲，然後打入雞蛋，微波2分鐘

3) 加入吞拿魚，微波1分鐘

4) 取出拌勻，加入調味料拌勻

5) 最後可配上紫菜食用，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。