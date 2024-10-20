57歲蔡一傑成功切除腦部腫瘤　大步檻過

組合草蜢於上月假美國三藩市舉行一連兩場巡迴演唱，不過開騷時，卻發覺只有蔡一智及蘇志威演出，獨欠蔡一傑，情況相當罕有。傑仔未有現身跟身體抱恙有關，草蜢在社交網上說：「蔡一傑經醫生專業判斷，認為暫不適宜作任何公開表演或出席任何人多的公眾場合，經過慎重考慮之後，其經理人公司、主辦方美國三藩市宣布，蔡一傑將未能為今次一連兩場演唱會站台演出。」

原來傑仔不幸患上大病，要做切除腦部腫瘤手術，幸而大步檻過，手術成功，他即在社交網報平安。他寫道：「剛剛做完一個切除腦部腫瘤手術，手術非常順利，在這裏我要多謝我的家人一直在我身邊支持和鼓勵，還有多謝我兩位兄弟在我手術期間兩人在美國的落力演出，最重要多謝所有醫護人員和主診醫生用高超醫術來幫助我，使我重新站起來，在這裏我要跟所有愛我的朋友說一聲，多謝你們的關心同愛護和我公司上上下下的同事特別要多謝我老闆林建岳博士體諒及支持，多謝我的歌迷和一些傳媒朋友，希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩 PS : 還要多謝這段期間我所有的醫生朋友無私嘅奉獻和愛護，無言感激 我愛你們 ❤️」

對於傑仔現況，其胞兄蔡一智回覆東網說：「多謝關心！冇補充！最好的關心是不打擾！🙏🙏謝謝！」