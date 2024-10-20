地中海新派菜　洋溢異國「鮮」味

想感受既美麗又浪漫的海岸風光，不少人首選地中海一帶，其周邊覆蓋意大利、西班牙、希臘、葡萄牙和摩洛哥等國家，因應每個國家的飲食文化、氣候和食材等變化，發展出不同料理風格。近日港島區有意式地中海風味餐廳開幕，加上有餐廳推出希臘風的新菜單，想感受異國美食係時候啦！

上環：意式風格 創意烹調

地中海盛產海鮮，上環新開的地中海餐廳便以海鮮為主角，創辦人兼主廚Sergio Landi指，意大利風格的地中海菜多選用番茄、檸檬、海鮮和橄欖油等食材入饌，清新健康。他以家鄉意大利龐貝作設計靈感，選用可持續海鮮和部分本地蔬果作食材，加上與時並進的創意烹調手法，將菜式糅合意國和港式風格，為客人打造與別不同的海鮮盛宴。

重新演繹 豐富口感

新菜式最吸引是融入色、香、味元素，當中人氣的蟹籽三文魚伴紅桑子醬，選用本地芫荽和紅菜頭等醃製的三文魚砌成海星形狀，表面鋪滿蟹籽，周邊以珊瑚狀蛋白點綴，未吃已感受到滿滿的海洋氣息。另一道日本帶子伴西柚，帶子刺身配柚子肉和橙汁，加上本地製作的蝦油，頓時為這道清新菜式加添鹹鮮。鮮香的意大利粉紅蝦，加點炸蒜、番荽和布拉搭芝士醬，提香又提味。

番茄燴八爪魚伴布拉塔芝士是龐貝的傳統菜式，BB八爪魚加紅酒和番茄等慢煮，和切開的流心芝士拌勻享用，「芝」味濃郁。傳統的墨魚條伴青豆蓉，原以蒸煮方式炮製，這裏則以墨魚刺身代替，拌勻才吃軟滑清新。至於卡邦尼海鮮意粉內除了有風乾豬面頰肉，還加入三文魚、墨魚和櫻花蝦等變成重新演繹的海鮮版本，口感豐富有驚喜。

（查詢電話：5603 8598）

灣仔：選用希臘食材入饌

擁有超長海岸線和豐富天然資源的希臘，菜式同樣多元化。灣仔希臘風地中海小酒館迎來新主廚Teya Mikhael，師傅為了貫徹風味，菜式選用當地的橄欖油、牛至（Oregano）、檸檬、橄欖、乳酪與皮塔餅等食材入饌，加上適量海鮮，清新又健康。

焦香牛面頰 惹味烤帶子

品嘗大餐前，希臘人習慣先以青瓜乳酪作開胃頭盤，也可用來配烤肉或皮塔餅品嘗。串燒雞肉或豬肉配以蔬菜和蒜香油醋汁，和皮塔餅享用，美味又飽肚。新菜式不乏經改良的美食，以香料醃製的牛面頰用明火慢煮，再加點豆蓉來吃，牛面頰肉有焦香味道，和軟滑豆蓉相當匹配。

喜愛香口的話要試試酥脆海鮮盤，野生愛琴海沙甸魚和魷魚經脆炸，作佐酒小食最好不過。色彩繽紛的火燄北海道帶子，帶炭火熏香的帶子加辣椒片、酸豆和香葱，鮮香又吸引。想來點配菜，可揀選炸過的塞浦路斯伴薯，炒香的薯仔青椒加香辣乳酪醬，惹味無比。菲達芝士可揀選蜜糖或香辣口味，前者甜美富芝麻香，後者加羊乳酪、酸豆和辣椒等拌勻，別有一番辛香。

（查詢電話：2818 8681）