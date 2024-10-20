前隊友Liam Payne離世　家人擔憂Zayn太傷心會自殺

英國男子組合One Direction（1D）成員Liam Payne於上周三（16日），在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店墮樓傷重死亡。消息傳出後令隊友十分傷心。其中曾與Liam不和的前隊友Zayn Malik被爆因太傷心而崩潰。

據知Zayn得知Liam離世後十分難過情緒崩潰，而他的家人怕Zayn會因而「睇唔開」自殺而不敢讓他獨處。Zayn昨日亦宣布因Liam離世而將原定本周三（23日）於美國三藩市舉行的美國巡迴演唱會押後舉行。他於社交網限時動態留言表示：「鑑於本週經歷過令人心碎的損失後，我決定將《Stairway To The Sky》巡唱美國站押後舉行。 原定演唱會將改於1月舉行，我會盡快公布新日期，幾日後將會定好。愛你們所有人並多謝你們的體諒。」除了隊友外，好多圈中人亦對Liam的離去而感到痛心，其中他的加拿大歌手好友Shawn Mendes前晚（18日）於紐約開騷時亦加插環節向好友致敬，他直言對好友離世而大受打擊，並稱他是「美麗的靈魂」及「兄弟」。

另方面，Liam的胞姊Ruth Gibbons昨日亦於社交網站留言哀悼。她分享多張兩姊弟的生活照並留言表示：「我不敢相信這事發生。很多次我公開表示為Liam而驕傲，但甚少作為他姊姊與他的生活，Liam是我最好的朋友，沒有人可以好像他般令我笑...」她透露Liam為了追夢而於17歲那年搬出去住，亦因而迫使她學車好讓收工後駕車去探望他與他茶聚，並當起他的司機接送他開工收工。最後Ruth表示自己好遺憾不能夠拯救他。