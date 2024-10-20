朱千雪自爆7月已返律師樓　湊B勝在有神隊友

藝人朱千雪、泳兒、龔慈恩與囡囡林愷鈴、李樂詩和廖碧兒等，今日（20日）到山頂出席活動。5月時生B的朱千雪產後首次現身公司活動，表示要撇下囝囝出活動有點不捨：「不過今朝我才都4點幾起身同佢玩咗陣，佢依家5個月大，未習慣瞓成晚，平時都差不多呢啲時間醒。」她表示現在跟老公輪流湊B，感激老公幫忙才可以抽時間出席活動，又表示7月已復工，除了律師樓工作，亦有接拍廣告，若果在家會抱住囝囝邊工作邊陪他，笑指仍未有人找她拍劇，但坦言拍劇時間長，未必捨得囝囝，不過若劇本吸引及夾到時間也會考慮。她笑指囝囝算是冷靜的BB，通常眼瞓或肚餓才會哭：「算好湊，抱住佢做嘢佢會自己望嚟望去，冇乜怨言掙扎，有時會放喺BB床佢會自己玩。」她表示囝囝名字尚未能透露，又指很多人指囝囝樣子似爸爸。

提到她早前與「2Line黨」成員湯洛雯、岑杏賢和張嘉兒飛到日本見證閨蜜蔣家旻結婚，問到有否鼓勵蔣家旻趁嫩生B？她笑謂：「要生自然會生，佢啱啱結婚享受下2人世界先，生咗之後冇得瞓、冇得玩又冇得食，哈哈！」不過她笑指湯洛雯已結婚一段日子，所以有催促她快點生B。她表示「2Line黨」很久沒有聚頭，亦是首次跟幾位姊妹一起旅行，相當高興，又感謝老公特意告假湊B讓她安心玩，笑言很珍惜這段Me time。

同場的泳兒笑指今日出門的時間是她平日的入睡時間：「我外國時間，所以出國反而冇時差，男友都夜瞓我超越佢。（咁夜先瞓有咩活動？）未瞓就睇吓戲，係其中一個最鍾意嘅活動。」她笑指有時跟男友在梳化看電影，自己會看到睡着，不過亦覺得很Sweet，又指自己越夜越精神，因此很喜歡夜間拍攝。她透露早前到韓國旅遊，吃了很多美食肥了不少，但暫時不用減，因很多人仍指她太瘦。另她表示正籌備出新歌，現只欠拍攝MV，表示或會跟導演合作執導，挑戰另一範疇。