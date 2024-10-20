毛舜筠雙喜臨門　爆細女回流香港黐住爸媽

藝人毛舜筠、謝君豪、陳湛文、周漢寧和曾慶宏以及一班年輕參賽者今日（20日）現身全新選秀節目《選角》。

毛舜筠今次在節目中擔任評判，表示評選準則就是演得好，透露自己與這個節目甚有緣難分，因為有一個好朋友參加這個比賽：「我好緊張，想知道佢究竟做成點入唔入到圍，於是我就喺一啲好隱角嘅地方匿埋咁樣去睇吓佢，不過最後佢都冇入圍，所以我哋好公平嘅（佢入圍你就唔做評判？）唔會，佢好就好，入唔入到圍都唔關我事。」

提到她最近喜事年年，大女在美國結婚，然後細女於英國名校畢業，能夠成為物理治療師，她表示最喜出望外的是細女畢業後竟然選擇回香港和自己住，更因此特意搬屋到市區，方便女兒日後上班：「我個細女好鍾意黐住我哋，同埋我喺廿四孝媽媽，如果你見佢成日都喺個返工路上用好多時間，你會覺得好辛苦，我本來都已經話我車你，但佢梗係話唔使啦。」並強調沒有搬到網上報道指的大屋和山頂豪宅。不過她亦指出細女回港後未能立刻執業，需要先拿着證書去申請牌證，而牌證申請期可能要等一段長時間，因此她希望香港可以縮短等候時長，藉此令香港多留人才。她又言細女會藉着等候牌照這段長時間增值自己，如學習針灸和考運動教練。問到大女剛剛成婚，會否不捨得細女也嫁出去？她就表示細女雖然有拖拍，但還年輕才24歲。另外提到大女在美國，她就表示不想這麼快抱孫，希望大女先適應一下那邊的生活，先過二人世界，再考慮生育：「因為有小朋友就喺第二個世界，同埋佢哋仲年輕。」毛舜筠亦透露11月會離開香港去一個旅行，然後12月就會到英國參加細女禮畢業典禮，再順便到歐洲旅遊。

同場作為節目策劃人的謝君豪表示會落手落腳親自教導一班參賽者如何演戲，表示會開這個節目是因為想將以前老師教自己的東西可以分享下去，又表示見到參賽者淘汰流眼淚，自己都會眼濕濕：「我喺因為見到佢哋進步所以喊。」而作為節目司儀的陳湛文表示自己都有參與最初淘汰篩選參賽者的部分，又言參與這個節目能夠從一班前輩身上學到東西：「可以學到點樣一針見血就講出人哋嘅問題所在，但又冇hard feeling。」