與楊茜堯再爭視后　胡定欣：唔使讓賽！

視后胡定欣與視帝黎耀祥今日（20日）出席台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》的花車巡遊，兩人穿上戲服坐在開篷古董車上向沿途市民揮手，其他演員則坐上開篷巴士尾隨，途經中環至尖沙咀，吸引大批途人及粉絲圍觀，氣勢十足。

黎耀祥稱已相隔4年沒有推出民初劇，笑言大家穿上民初服飾出來很配合萬聖節，又指途人反應比想像中好，因為香港人向來較冷漠，幸今日大家好支持，所以好開心。定欣指穿上該戲服在橫店拍攝時氣溫剛剛好，但今日穿回同一件戲服因天氣不太配合，故不停跟自己說：「我好Cool。」來為自己降溫，但見到市民反應熱情，捱熱也感值得：「我哋好有誠意由將軍澳電視城開始坐開篷車穿梭公路同隧道。」

黎耀祥表示這套劇雖然是巾幗系列，但是全新故事，叫大家當新劇去看。兩人透露其中一個最難忘場口是定欣在橋上向黎耀祥表白，黎耀祥笑謂：「係咪估唔到呢？哈哈！其實經常有好多人同我表白，粉絲成日都同我講我愛你。」而劇情講定欣表白後被拒，轉身離開時不慎跌落橋，定欣說：「呢場落水戲要一鏡落咁拍，會拍到全身，所以我要着住4寸高跟鞋由橋跌落水，都有十幾呎高，水下面好多石，祥哥好擔心我會拗柴，而且拍完會全身濕晒，所以只可以拍一次。」

另外，提到近日定欣與楊茜堯同現身郭晉安的生日派對，兩人攬頭攬頸，但網民就翻炒她們14年前在台慶頒獎禮上互藐的不和片段，定欣笑言：「嗰日我哋見面時都有話，我哋係咪要再玩批踭，因為以前有一個畫面流傳咗，好經典，我哋自己笑囉，但係好開心大家嘅劇都成為台慶劇，而且劇種唔同。（你哋兩個爭視后，會唔會讓賽？）唔使讓，大家互相支持，有實力唔使讓，讓就唔係真正勝利者。（覺得邊個勝算高？）唔講，我套劇都未播，睇觀眾喜愛，我對自己套劇嘅角色有好多期待好精彩。（你哋嚟緊台慶頒獎禮再重演批踭？）批住上。」問到是否恨再奪視后？她稱播出再說，黎耀祥即時搶答：「我代佢答梗係想。」定欣反問他是否想攞視帝，他肯定地說：「梗係想。（挑戰羅嘉良、郭晉安三屆視帝？）梗係想，等於你問我想唔想發達，就算知道發唔到達都想。（你哋會點谷套劇爭視帝視后？）我哋宣傳唔係為爭視帝視后，係為套劇，明天會開直播、之後會去北京、上海宣傳。」