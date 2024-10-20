周殷廷獲佘詩曼讚感開心　鄧凱文用音樂表達情感

歌手周殷廷（YT）與鄧凱文（Moon Tang）今日（20日）現身THE SOUTHSIDE，為「Music Lounge音樂盛會」擔任表演嘉賓，為樂迷獻聲，並跟現場大玩遊戲，吸引大批樂迷及市民駐足圍觀，場面熱鬧。二人甫出場即引來現場爆出歡呼，首次到來的YT更大讚THE SOUTHSIDE的洗手間寬敞又整潔，逗得觀眾哈哈大笑！二人分別獻唱多首歌曲，期間除走到台下跟現場觀接觸外，YT更破格走到商場2、3樓跟圍觀市民作近距離接觸，相當識做，但表示因日前拍攝時弄傷手，故不能跟大家握手。

他受訪時搞笑稱想測試現場音響設備，大讚接收一流。提到他手受傷一事，他解釋：「早兩日拍新歌MV，有好多埋身肉搏場面，手掌同頸都打到損咗。」他表示打鬥全部親身上陣不用替身，至於歌曲就講述自己內心暗黑一面，不過詳情暫時未能透露。除了拍新歌MV外，演而優則導的他，表示正忙於籌備兩部由他執導的電影《雨夜之徒》和《疾風》，預備於下年開拍。

提到佘詩曼早前公開大讚《雨》劇本寫得行好，他表示對方與此片監製相識多年，機緣巧合下因此便看過劇本，他感謝對方欣賞，問到對方會否有機會參與此片時？他笑謂：「依家話係冇參與嘅，但耳聽3分假，究竟幾多成係真我都唔知。（同對方傾過？）暫時未有，因為想件事再落實啲先，如果佢有興趣時間又允許，有佢加持絕對係錦上添花！」

至於Moon Tang就笑指自己向來是乖學生，不敢像YT一樣到處跑。她指早前舉行了小型音樂會，與150位歌迷作近距離接觸，感覺開心。今年已推出3首作品的她，表示正籌備新歌，希望能趕於今年內推出，問到是否希望衝樂壇頒獎禮？他表示能上台表演已很高興，另她又透露正學習現代舞：「學咗兩年，希望除咗用歌曲外，以另一個方式表達自己嘅內心情感。」