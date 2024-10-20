Lolly Talk出道2年　推出首張專輯

女團Lolly Talk今日（20日）到馬鞍山出席《10+1》簽唱會，大談新專輯製作點滴及即場演繹最新歌曲《靈魂奇異點》，現場圍滿了過百觀眾，場面墟冚，她們又與觀眾大玩遊戲，氣氛相當熱鬧。

Lolly Talk出道2年終於出了首張專輯是人生成就解鎖，她們表示小時候都有草專輯習慣，現在自己的收藏堆裏面竟然有一張是自己的專輯，大感驚喜。提到今次專輯大賣，她們表示有想過會滯銷，不過幸好有粉絲支持，問到若果專輯達到一定的銷售數量，可會派福利？她們就表示會在各大有份銷售專輯的唱片商店巡視，如果發現有歌迷購買了專輯，就會立刻現身多謝他們給驚喜。

提到早前的《903 AllStar 籃球賽》成員阿妹和Elka都有份落場打波，Elka 表示在中學時期已經是校隊隊員，不過很多進階的東西都沒有學到就已經離隊了，所以今次可以重拾這項運動覺得好開心：「日日同大家練波有種好似回到中學嘅感覺。」另外，提到她們將拍攝寵物題材的節目，成員Sinnie就指自己好怕動物，透露早前到另一個成員Tania的家，就被對方家中狗狗的熱情嚇到，而其他家中有小動物的隊員就表示希望能夠在節目中學習到有關寵物的知識，用於自己的貓貓狗狗身上。